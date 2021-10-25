Пенсия в ноябре-2021: ПФР рассказал о графике выплаты пенсий во время нерабочих дней

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года не скажется на перечислении пенсионных выплат, сотрудники ПФР продолжат работу в период ограничений. Даты перечисления пенсий зависят от графиков работы доставляющих организаций, большинство которых также работают. Если дата выплаты выпадает на праздник, 4 ноября, пенсию доставят заранее.

Праздничными днями считаются 4 и 5 ноября 2021 года. Если гражданин получает пенсию именно в эти даты, то ему её заблаговременно зачислят на счёт, переведут на карту или доставят почтальоны.

Отделения ПФР продолжат работу в период ограничений. Поэтому на перечислении денег на выплату пенсий в финансовые и доставочные организации период нерабочих дней не скажется.

Массовая доставка пенсий осуществляется через «Почту России». Почтальоны продолжат доставку пенсий по расписанию, согласованному с региональными отделениями ПФР. Отделения почты также будут работать по обычному графику с 30 октября по 7 ноября, кроме 4 и 5 ноября. 4 ноября – праздник День народного единства, и в этот день все почтовые отделения будут закрыты, а 5 ноября будут работать по графику субботы.

20 октября президент России Владимир Путин подписал Указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.». Решением президента режим нерабочих дней введён с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Фактически нерабочими стали дни с 1 по 3 ноября. Все остальные дни периода «ковидных каникул» считались выходными и праздничными согласно производственному календарю 2021 года.

Крупные банки, через которые происходит выплата пенсий, в основном будут работать по стандартному графику в нерабочие дни, сообщает «РГ». Выходными в ряде отделений крупных банков могут быть праздничные дни, 4 и 5 ноября.

Напомним, два главных повышения пенсий пенсионерам в 2022 году произойдут 1 января – индексация страховых пенсий на 5,9 % и 1 апреля – индексация социальных пенсий на 7,7 %. В феврале ожидается индексация социальных выплат, вероятно, она будет выше запланированных изначально цифр. Полный список дополнительных выплат пенсионерам в 2021 году – в материале Сиб.фм.