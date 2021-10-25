«Российская» двухкомнатная или евротрёшка: плюсы и минусы

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Собираетесь стать владельцем собственного жилья? Давайте вместе разбираться, какое именно выбрать. Сегодня мы сравним, что же лучше — стандартная двухкомнатная квартира или евротрёшка.

По большому счёту евротрёшку можно считать промежуточным вариантом между классическими трёхкомнатной и двухкомнатной квартирами. Евротрёшка меньше по размеру стандартной трёхкомнатной на 15-20% и за счёт этого дешевле. Но как правило этот формат подразумевает современную планировку и нетиповой для российского жилья интерьер. Допустим, в него может быть вписан кухонный «остров» или барная стойка, помещения, используемые под гардеробную или прачечную, несколько выходов на лоджию из разных комнат, несколько санузлов, окна в ванной и так далее. Кстати, упомянутая столовая зона больше, чем кухни в обычных российских квартирах, поскольку в Европе именно там собираются всей семьёй и принимают гостей.

В типичной евротрёшке размером, к примеру, 56 кв.м. на кухню-гостиную приходится 20 кв.м., есть две спальни по 12 кв.м. ещё 12 кв.м. на ванную и коридор. В двухкомнатной той же площади будет больше простора, но меньше комнат. Так что если не хватает средств на «полноценную» трёхкомнатную квартиру, то в жилье евроформата, которое к тому же будет дешевле, можно организовать детскую и родительскую спальни и универсальное помещение для приёма гостей с большим телевизором, игровой консолью, мягкой мебелью и журнальным столиком. Впрочем, есть шанс предусмотреть и совершенно другие форматы, выделив одну комнату под рабочий кабинет, предположим, или игровую.

Подводя итоги, отметим, что евроквартира — оптимальное решение для тех, кто хочет комфортное современное жильё за разумные деньги. Любопытные варианты евротрёшек можно найти в новосибирском миниполисе на берегу реки в 15 минутах езды от центра города — квартале «Аквамарин». В пешей доступности здесь находятся школа на 1100 учебных мест и детский сад, аквапарк «Аквамир», свой паркинг, благоустроенные дворы и прогулочные площадки.

Благодаря сотрудничеству с шестью крупнейшими российскими банками застройщик — Томская домостроительная компания — готово предоставить жильё в ипотеку без первоначального взноса и по выгодной ставке. С учётом возможности оформления налогового вычета и участия в льготной программе для молодых семей это очень выгодное предложение.

Квартал у реки Аквамарин:

ул. Междуреченская, 1

Отдел продаж:

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пн-пт 9:00-19:00

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