СГК планирует ежегодно повышать тарифы на отопление на 7 % в Новосибирске

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Новосибирск планируют перевести на новую ценовую зону альтернативной котельной. После принятия решения в первый год цена повысится на 7,2 %, а затем ежегодно стоимость будет увеличиваться на 6,9 %.

В скором времени Новосибирск могут перевести на новую ценовую зону альтернативной котельной. Независимый эксперт в сфере энергетики Сергей Бухаров считает, что такой метод несёт множество преимуществ. Это позволит вложить в ремонт теплосетей 15 млрд рублей за 10 лет, но компенсация затрат на ремонт роста тарифа будет увеличиваться ежегодно на 7,2 %.

Так, по новому методу стоимость тарифа на тепло будет рассчитываться исходя из цены на строительство котельной, инфраструктуры и содержания. Будет производиться расчёт стоимости 1 Гкал тепла на стоимость «альтернативной котельной». Конкретные города могут выбирать модели в зависимости от того, какой вид топлива здесь используют – в Новосибирске это бурый уголь. Итоговую цену сравнят с тарифом, который уже действует на территории города.

Бухаров заявил, что если тариф выше цены альтернативной котельной, то это говорит о неэффективности такой системы. Тариф нужно заморозить до того года, когда его значение сравняется с ценой котельной. При этом ежегодно цена индексируется на инфляцию.

«Если тариф ниже, то для предотвращения резкого скачка при переходе от тарифа к предельной цене принимается график доведения до уровня этой цены, который утверждается губернатором», – считает Бухаров.

Как объяснил гендиректор филиала СГК в Новосибирске Андрей Колмаков, стоимость 1 Гкал с НДС увеличится с 1 505 до 1 606 рублей. За 10 лет «СибЭКО», которое входит в состав СГК, планирует вложить в сети 15 млрд рублей, за первый год цена вырастет на 7,2 %, а после на 6,9 %.

Например, по данным на 1 июля 2021 года, один человек, живущий в квартире 33 кв. м, платит за отопление около 995 рублей. На альтернативной котельной в первый год стоимость составит 1 066,6 рубля, а в затем поднимется до 1 140,2 рубля.

Полученные деньги от повышенного тарифа планируют вложить в реконструкцию теплосетей, насосные станции, центральные тепловые пункты. Также деньги пойдут на строительство новых газовых котельных вместо устаревших угольных, восстановление линий водоснабжения и прокладку теплосетей.

В 2020 году в Новосибирске на теплосетях выявили 4 296 дефектов. Как объяснил глава ЖКХ Перзяев, основная причина дефектов на теплосетях – их недоремонт. Поэтому повышение тарифов позволит решить в том числе и эти проблемы.

Как сообщает HГC, мэрия Новосибирска, департамент по тарифам региона и СГК провели переговоры о переходе в зону альтернативной котельной. До середины октября станет известно о принятом решении. Столицу Сибири смогут отнести к новой ценовой зоне уже во второй половине 2022 года.

Напомним, что с начала отопительного сезона в Новосибирске происходило несколько аварийных отключений. Так, 16 октября отключили отопление и горячее водоснабжение в нескольких десятках домов в Ленинском районе.