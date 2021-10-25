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Сибиряки могут получить кредиты на любые цели по ставке от 5,5 % годовых

Фото Сибиряки могут получить кредиты на любые цели по ставке от 5,5 % годовых
Фото Сибиряки могут получить кредиты на любые цели по ставке от 5,5 % годовых

Фото предоставлено Банком «Левобережный»

Потребительские кредиты без залога и поручителей выдаёт Банк «Левобережный».

На какие бы цели вам ни понадобились средства, вы можете взять кредит в Банке «Левобережный». Сумма – от 5 тысяч рублей до 1 млн рублей*, срок – от полугода до 5 лет. Ставка зависит от категории клиента, суммы кредита и оформления финансовой защиты жизни и здоровья.

Рассмотрим условия кредита на примере двух историй – Владимира и Ирины. Владимир – пенсионер. При обращении в Банк «Левобережный» он узнал, что ставка по кредиту будет ниже, если он станет получать пенсию здесь. Поэтому он оформил перевод пенсии в банк и ему одобрили кредит по минимальной ставке 5,5 % годовых. В свою очередь, Ирина получает зарплату на счёт в Банке «Левобережный». Для неё ставка по кредиту со страховкой тоже составляет 5,5 % годовых при сумме от 800 000 рублей.

Допустим, герои нашей истории возьмут в кредит 1 млн рублей на 5 лет, но Владимир – со страховкой под 5,5 % годовых, а Ирина – без неё под 12,9 % годовых. В этом случае ежемесячный платёж Владимира составит 19 101 рубль, а Ирины – 22 702 рубля. Получается, что Владимир, помимо того, что сэкономит 67 310 рублей, ещё и защитит свою жизнь и здоровье страховкой на 5 лет.

Для оформления кредита нужны только паспорт, СНИЛС и в некоторых случаях справка о доходах. Заявка рассматривается в течение 1 часа с момента предоставления документов.

Не думайте, где взять деньги, — воспользуйтесь выгодным предложением и решайте, как их потратить. Подать заявку на кредит вы можете на сайте, в мобильном приложении BL-online или любом офисе Банка «Левобережный». Примерный ежемесячный платёж можно рассчитать в онлайн-калькуляторе или запросить у специалиста в офисе. По всем вопросам обращайтесь по телефону 8 (800) 3333-555 и в офисы банка.

* Сумма кредита – от 5 тысяч до 1 млн рублей, при оформлении страховки максимально возможная сумма на руки клиенту – 850 000 рублей. Ставка зависит от категории клиента и суммы кредита: со страховкой – от 5,5 % до 12,5 % годовых, без страховки – от 12,9 % до 19,9 % годовых.

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в одностороннем порядке путём размещения информации на сайте www.nskbl.ru и в офисах банка.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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