«Спряталась в рюкзак дочки и чуть не ушла в школу»: шпионка Нора поборется за звание «Главного питомца Новосибирска»

Фото предоставлено хозяевами питомца

На Сиб.фм продолжается фотосостязание «Главный питомец Новосибирска». Конкуренция становится всё более ощутимой – в конкурсе зарегистрировались уже 169 домашних любимцев. Все они борются за всеобщую любовь, славу и сертификат на 30000 рублей в зоомагазин.

В начале октября на Сиб.фм стартовал проект «Главный питомец Новосибирска», где зарегистрированы уже 169 домашних любимцев. Подавайте заявки и голосуйте за самых обаятельных питомцев. А мы тем временем знакомим вас со вторым финалистом недели!

На этой неделе по итогам голосования финалистом фотосостязания стал цвергпинчер по кличке Нора.

История появления Норы в семье немного необычная. Её хозяйка Светлана рассказывает, что увидела в паблике одного из местных приютов в соцсети «ВКонтакте» объявление: искали хозяина для милой собачки с крашенными ногтями.

«На это объявление откликнулась наша знакомая, она приютила эту собаку и назвала Луной. Позже её отвезли в клинику, врач сказал, что собака здоровая и всё хорошо. А через пару недель Луна начала больше кушать и толстеть, – улыбается Светлана. – И вот, через два месяца у нас появилась Нора».

Имя Норе выбрали неслучайно – в детстве она была очень тёмного цвета с рыжиной. В семье Светланы шутили, что она похожа на норковую шубку. А вот выросла эта красавица в настоящую лисицу – с рыжим окрасом, большими ушами, пушистым хвостом и невероятной игривостью.

Светлана рассказывает, что у Норы и правда есть повадки лисиц или просто милые странности. Например, когда она просит еду, то не скулит как обычные собаки, а «как будто чихает». Ещё Нора обожает спать на спине, раскинув лапки, а когда дело доходит до еды, то эта «лисица» абсолютно всеядна: ест хлеб, помидоры или даже огурцы.

«Ещё у неё есть одна особенность, – признаётся Светлана. – Когда кто-то из семьи возвращается домой, она бежит встречать и по-настоящему улыбается, прямо оголяет передние зубы».

Ещё в Норе есть задатки для того, чтобы работать шпионом. Однажды, когда она была маленькой, то залезла в рюкзак к дочке Светланы, а девочка даже этого не заметила. Застегнула ранец и пошла в школу как обычно, не обратив внимание, что он тяжёлый. Только когда школьница спустилась на первый этаж, почувствовала, что рюкзак шевелится. Проверила – а там Нора.

«Дочка очень любит с ней играть, – рассказывает хозяйка. – Больше всего времени с Норой проводит либо она, либо я. Играем с ней в мячик или её любимый лазерный фонарик – она носится за ним как кошка».

Финалистка состязания Нора получила в подарок набор игрушек – такой небольшой приз ждёт всех финалистов. Промежуточные итоги проводятся еженедельно, поэтому поспешите зарегистрировать своего любимца и набрать как можно больше голосов.

31 декабря 2021 года будут подведены итоги конкурса. Победитель получит не только всеобщую славу, почёт и уважение, но и суперприз! Это сертификат на 30000 рублей в зоомагазин.

Спонсором фотоконкурса является ГК «Сибирская Кошка», специализирующаяся на производстве товаров для домашних животных.

В настоящее время компания предлагает широкий ассортимент не только наполнителей для кошачьих туалетов, но и игрушек и аксессуаров, которые уже давно полюбились домашним питомцам и нашим подопечным!