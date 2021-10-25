В Новосибирске девушка-водитель отвезла сбитого на пешеходе мужчину домой

Фото и видео из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске девушка на микроавтобусе сбила мужчину на пешеходном переходе. Водитель не стала вызывать скорую или полицию, а отвезла сбитого домой.

Вечером 23 октября в Новосибирске на пешеходном переходе в Дивногорском микрорайоне девушка на микроавтобусе сбила мужчину. Его родные были вынуждены обратиться в полицию и разыскивают свидетелей наезда или запись с видеорегистратора. С просьбой о помощи обратился пасынок мужчины Анатолий Устюжанин в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Известно, что авария произошла в промежутке времени между 18:00 и 19:00. Мужчину сбила водитель микроавтобуса на пешеходном переходе. Полицию после аварии девушка вызывать не стала, а отвезла сбитого домой, пока он «был в шоковом состоянии».

На следующий день мужчине резко стало плохо, он не мог встать с кровати. Как рассказывает Анатолий, у его отчима повреждены рёбра, колени и разбито лицо. Он просит помочь ему в поисках свидетелей аварии или записи с видеорегистратора.

«Если вы были свидетелем наезда или у вас есть запись с регистратора, то пишите мне в ЛС или звоните на номер +791377383012», – написал Анатолий.

Напомним, в Новосибирске также разыскивают свидетелей ДТП с насмерть сбитой автобусом пенсионеркой.