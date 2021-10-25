В Новосибирске хоккеист-любитель скончался в раздевалке после матча

Фото из группы «Сибирская Хоккейная Лига (СХЛ)» в социальной сети «ВКонтакте»

В Новосибирске скончался хоккеист любительской команды «Легион» Константин Гнездилов. Причины смерти спортсмена неизвестны.

24 октября 2021 года в Новосибирске после матча скончался хоккеист-любитель Константин Гнездилов из ХК «Легион». Об этом сообщили в паблике «Сибирская Хоккейная Лига (СХЛ)» в социальной сети «ВКонтакте».

Трагедия произошла в раздевалке спортивного клуба на улице Воинская, 1/1. Известно, что Константин вошёл в помещение после матча, однако внезапно ему стало плохо и он потерял сознание. На место прибыли медики, они констатировали смерть хоккеиста. Причины гибели не сообщаются.

«Выражаем глубочайшее соболезнование его семье, родным и близким. Он был добрым и отзывчивым товарищем, как на льду, так и в жизни, таким он останется для нас навсегда. Мы скорбим вместе с Вами», – написали в СХЛ.

В хоккейной лиге также организовали небольшой сбор средств для оказания материальной поддержки семьи Константина.

Напомним, ранее в Новосибирске после травмы скончался известный морж Алексей Моисеев. Сиб.фм поговорил с супругой погибшего и выяснил подробности гибели мужчины, который посвятил жизнь здоровому образу жизни.