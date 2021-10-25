В Новосибирске на женщину упала витрина холодильника в магазине

Фото СУ СКР

Новосибирские следователи проверяют падение холодильной витрины на женщину-покупателя в магазине на Челюскинцев, 15Б.

В Новосибирске витрина холодильника упала на ногу женщине-покупателю в магазине на улице Челюскинцев, 15Б. Инцидент произошёл 19 августа.

Как сообщили в СУ СКР по Новосибирской области, следователи начали проверять информацию о происшествии в торговой точке.

«По предварительной информации, во время выбора товара на женщину упала стеклянная дверь холодильной витрины. В результате она получила травму ноги», – отметили в СУ СКР по региону.

Железнодорожный межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку.