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В Новосибирске на женщину упала витрина холодильника в магазине

Фото В Новосибирске на женщину упала витрина холодильника в магазине
Фото В Новосибирске на женщину упала витрина холодильника в магазине

Фото СУ СКР

Новосибирские следователи проверяют падение холодильной витрины на женщину-покупателя в магазине на Челюскинцев, 15Б.

В Новосибирске витрина холодильника упала на ногу женщине-покупателю в магазине на улице Челюскинцев, 15Б. Инцидент произошёл 19 августа.

Как сообщили в СУ СКР по Новосибирской области, следователи начали проверять информацию о происшествии в торговой точке.

«По предварительной информации, во время выбора товара на женщину упала стеклянная дверь холодильной витрины. В результате она получила травму ноги», – отметили в СУ СКР по региону.

Железнодорожный межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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