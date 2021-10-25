В Новосибирске полиция возбудила 17 уголовных дел о продаже поддельных документов по COVID-19

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В Новосибирской области продолжаются рейды по пресечению продажи и покупки поддельных ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации против COVID-19.

В Новосибирской области возбуждено 17 дел по факту продажи фальшивых документов по коронавирусу, в частности сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по региону Андрей Кульков на оперативном совещании в правительстве.

«По 17 принято решение о возбуждении уголовного дела по фактам незаконной реализации документов о вакцинации против COVID-19 и проведения ПЦР-тестов. Работа в этом направлении продолжается», – отметил Андрей Кульков

По данным на 24 октября, в Новосибирской области зарегистрировано 89 заявлений и сообщений о фактах незаконной покупки документов о вакцинации. В целом по региону полицейские составили уже 318 протоколов об административных правонарушениях.

Как рассказал Кульков, в области регулярно проводятся рейды по пресечению продажи и покупки фиктивных документов о COVID-19.

Напомним, в Новосибирской области введена обязательная вакцинация от коронавируса среди представителей отдельных профессий, в частности торговли и транспорта. По расчётам оперативного штаба, к 21 ноября в области первый компонент вакцины поставят порядка 270 тысяч человек.