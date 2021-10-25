В Новосибирском зоопарке белые медведи Кай и Герда готовятся к зиме

Фото В. Габова / Instagram @nskzoo_official
Белые медведи Кай и Герда в Новосибирском зоопарке готовятся к зиме. Сотрудники учреждения рассказали, как это происходит.
Двое обитателей Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило ждут наступления зимы, речь о белых медведях Кае и Герде. По словам сотрудников, самец ведёт себя очень активно, а самка, наоборот, крайне спокойна. Такое же поведение животные будут демонстрировать и после наступления холодов, отмечают в зоопарке.
«Кай зимой немного хитрее и «весь в делах», в его вольере ему всегда надо что-то порыть, хрустнуть чем-то или притоптать снег у входа, чтобы киперы «помучились» с открыванием клетки. Не любит наш парень уходить на время уборки со своей территории», — говорится в публикации в Instagram-аккаунте зоопарка.
Когда на улице похолодает до -10, в бассейне в вольере начнут накапливать лёд, чтобы зимой животные рыли себе пещеры для уединения. Кроме того, с наступлением холодов медведям начнут увеличивать порции.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, что в Новосибирском зоопарке также живут гималайские, малайские и бурые медведи. Для них в этом году начали строить новые вольеры, в которых, как у Кая и Герды, предусмотрены бассейны. Завершить работы планируют к зиме.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают