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Жители Новосибирска увидят редкое солнечное затмение в декабре

Фото Жители Новосибирска увидят редкое солнечное затмение в декабре
Фото Жители Новосибирска увидят редкое солнечное затмение в декабре

Фото pixabay.com

До конца 2021 года пройдёт несколько ярких астрологических событий, за которыми можно будет наблюдать из Новосибирска.

Для жителей Академгородка Новосибирска эта неделя будет очень насыщенной на астрологические события. Отсюда можно будет наблюдать за редкими явлениями, следить за Венерой, Юпитером и восхищаться метеорным потоком Ориониды. О самых значительных астрологических событиях рассказали в обсерватории «Вега» НГУ, пишет сайт «Навигатор».

В ноябре самым ярким событием будет метеорный поток Леониды, который может достигнуть интенсивности 60 метеоров в час. Также 5 ноября будет удобно наблюдать за Ураном, в этот день он будет находиться ближе всего к Земле.

Также в обсерватории рассказали, как сделать качественные снимки небесных тел. При съёмке фотоаппаратом, недостаточно будет просто щёлкнуть затвором – на качество фотографии повлияет плохая атмосфера и турбулентные потоки. Вместо этого необходимо сделать видеосъёмку, а после с помощью специальных алгоритмов найти самые детальные кадры.

Отметим, также 19 ноября из Новосибирска можно будет наблюдать за затмением Луны. В этот день максимальная фаза будет около 16:00 по местному времени.

Затем 4 декабря ожидается полное затмение Солнца. Наблюдать его можно будет в 14:34 по местному времени.

Напомним, также в небе над Новосибирском появится Венера. Вторую планету от Солнца будет видно впервые с весны.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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