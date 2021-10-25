Вакцинация при высоких антителах: через сколько месяцев после COVID-19 можно делать прививку

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Минздрав России рекомендует повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции через 6 месяцев после первого укола или после перенесённого COVID-19, но не рекомендует делать анализ уровня антител перед вакцинацией.

Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал о том, что если человек переболел вирусом 6 месяцев назад, то ему лучше всего сделать прививку, несмотря на уровень антител.

«Сейчас уровень антител не рассматривается как повод вакцинироваться или нет. Согласно актуальным рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора, смотрят только на сроки. Если человек переболел месяц назад – это одно дело. Тогда его можно не трогать, возможно, даже проверят антитела. А если человек переболел полгода назад и более, ему категорически рекомендуют привиться, несмотря на уровень антител», – говорит специалист.

Официальный сайт стопкоронавирус.рф также сообщает о том, что прививка необходима для граждан, которые уже давно переболели ковидом.

«Нужна ли прививка тем, кто уже переболел коронавирусом? Да, если с момента болезни прошло более шести месяцев», – говорится на сайте.

Проходить вакцинацию больше чем через полгода не рекомендует президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев.

«Чтобы клетки иммунной памяти, которые несут в себе информацию для деления, для накопления цитотоксических лимфоцитов – главных защитников, всё время были стимулированными, всё время были готовы более быстрый ответ дать, для этого и есть ревакцинация. Ревакцинация через шесть месяцев – минимальный срок, не чаще. Чем грозит частая вакцинация? Это тоже установлено классиками. Развивается иммунологический паралич», – рассказал специалист в интервью ТАСС.

Иммунологический паралич – состояние, когда организм не реагирует на возбудителей разных инфекций.

Но некоторые специалисты считают, что ревакцинироваться необходимо раньше, так как иммунитет слабеет через 3-5 месяцев. «Чётких рекомендаций по этому поводу нет. Если прививались «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком», и нет антител, то, конечно, можно. В остальных случаях – через 6 месяцев, без учёта уровня антител», – цитирует «МК в Новосибирске» врача-иммунолога, главного внештатного специалиста по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяну Ивлеву.

А Минздрав России вовсе не рекомендует проводить исследование на уровень антител перед вакцинацией: «В настоящий момент не существует количественных характеристик иммунитета, соответственно, нет рекомендаций, какой титр антител считать достаточным, а какой нет».

«Не существует единого унифицированного международного стандарта, по которому все производители тест-систем должны калибровать свои наборы. У каждого производителя своя шкала, и мы не можем напрямую сравнивать результаты, полученные на разных тест-системах», – публикует мнение завлабораторией клиники «Хадасса Москва» Любови Станкевич «Российская газета».

Ранее Сиб.фм рассказал о показателях разных тестовых систем на коронавирус. При каком уровне антител нельзя делать прививку, а также самые опасные побочные эффекты после вакцинации.