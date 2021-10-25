В Новосибирске ожидается похолодание со снегом и ветром до 20 метров в секунду

Фото Густаво Зырянова

В ближайшую среду, 27 октября, синоптики прогнозируют в Новосибирске ухудшение погоды. Ожидается усиление ветра до 20 м/с, похолодание и снег.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 26 октября погода в Новосибирске начнёт постепенно ухудшаться. Ночью температура воздуха составит +3...+5 градусов, днём столбики термометров покажут +11...+13. Ветер в дневное время прогнозируется западный со скоростью 8-13 м/с, местами возможны порывы до 18 м/с. Кроме того, в некоторых районах не исключён небольшой дождь.

В среду, 27 октября, ночью похолодает до -1...-3, а днём до +1...+3, предупреждают синоптики. Также ожидается сильный ветер, а в ночное время местами снег.

На следующий день ночной минус ещё несколько усилится: прогнозируется -2...-4 градуса. При этом днём +3...+5. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Преимущественно без осадков.

Синоптики предупреждают, что в связи с неблагоприятными погодными условиями возможны сбои в работе систем электроснабжения, а также падение слабо закреплённых конструкций и деревьев (веток).

Напомним, ранее в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» уже говорили о том, что в конце октября в Новосибирск придёт волна холода. Понижение температуры воздуха прогнозировали и популярные погодные сервисы.