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экономика

ВТБ начал прием заявок по возобновляемой программе для бизнеса ФОТ 3.0

Фото ВТБ начал прием заявок по возобновляемой программе для бизнеса ФОТ 3.0
Фото ВТБ начал прием заявок по возобновляемой программе для бизнеса ФОТ 3.0

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

ВТБ с 25 октября во всех регионах присутствия запускает предварительный прием заявок по возобновляемой Правительством РФ программе поддержки малого и среднего бизнеса ФОТ 3.0. С ноября по декабрь 2021 года предприниматели смогут получить кредит по сниженной ставки.

Льготные условия доступны предпринимателям и юридическим лицам из пострадавших отраслей в соответствии с утвержденным Правительством РФ списком, ранее получившим поддержку по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или включенным в реестр субъектов МСП после 1 июля 2020 года. Заявку на получение кредита в ВТБ могут подать клиенты любого российского банка.

«Стратегическая задача ВТБ – постоянная поддержка среднего и малого бизнеса с учетом всех внешних факторов. Сейчас, в связи с вынужденными ограничениями работы, некоторым из отраслей потребуется адресная помощь, поэтому мы приветствуем инициативу правительства по повторному запуску госпрограммы ФОТ 3.0 и заранее приступаем к сбору заявок на льготные кредиты. В марте-июле этого года мы заключили по ней с предприятиями, которые нуждались в дополнительной поддержке из-за последствий пандемии, соглашения более чем на 13 млрд рублей. Ожидаем, что объем финансирования по возобновляемой программе превысит сумму, выданную клиентам в первом полугодии. ВТБ готов принимать заявки не только от своих клиентов, но и от предпринимателей, ранее оформивших кредиты по программам ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0 в любом российском банке», − прокомментировал Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Cумма кредита будет рассчитываться исходя из МРОТ и численности сотрудников предприятия. На первые полгода клиент будет освобожден от уплаты процентов и основного долга.

Заемные средства по возобновляемой программе ФОТ 3.0 предназначены на финансирование расходов, связанных с осуществлением любой предпринимательской деятельности, включая выплату заработной платы работникам и платежи по действующим кредитным договорам.

Более подробные условия программы будут опубликованы Министерством экономического развития РФ в ближайшее время.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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