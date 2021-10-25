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Застройку территории бывшего аэропорта Северный в Новосибирске проконтролирует рабочая группа

Фото Застройку территории бывшего аэропорта Северный в Новосибирске проконтролирует рабочая группа
Фото Застройку территории бывшего аэропорта Северный в Новосибирске проконтролирует рабочая группа

Фото с сайта sds-finance.ru

Специальная рабочая группа возьмёт на контроль застройку территории бывшего аэропорта Северный в Новосибирске. Ей предстоит проследить, чтобы «новосибирское Монако» не спровоцировало транспортный и инфраструктурный коллапс.

Власти Новосибирска отреагировали на петицию, составленную местными депутатами по поводу строительства «новосибирского Монако». Речь идёт о проекте ЖК «Легендарный-Северный», который анонсировала кемеровская компания «СДС-Финанс». Застройщик пока получил разрешение на первые два дома, но планирует возвести на 215 гектарах 255 тыс. кв. м жилья, где смогут поселиться более 11 тыс. человек. По масштабам свой проект в «СДС-Финанс» сравнили с княжеством Монако.

Фото Застройку территории бывшего аэропорта Северный в Новосибирске проконтролирует рабочая группа 2

Открытое письмо 20 новосибирских депутатов разного уровня было адресовано мэру Новосибирска Анатолию Локтю и губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Парламентарии попросили приостановить застройку территории бывшего аэропорта Северный, чтобы не допустить транспортного и инфраструктурного коллапса.

По мнению авторов петиции, проект ЖК «Легендарный-Северный» проработан недостаточно хорошо: запланированные поликлиники и детские сады с притоком новых пациентов и воспитанников не справятся, а дороги (и без того загруженные Красный проспект, Мочищенское шоссе и улица Жуковского) встанут.

В связи с этим депутаты попросили создать рабочую группу для составления планов развития инфраструктуры, а до прояснения всех вопросов остановить выдачу новых разрешений на строительство жилья в «Легендарном-Северном».

Фото Застройку территории бывшего аэропорта Северный в Новосибирске проконтролирует рабочая группа 3

Теперь решение всех этих вопросов будет контролировать рабочая группа, в которую войдут и многие авторы письма, и представители исполнительной власти. Предположительно, возглавит её первый зампред регионального правительства Владимир Знатков.

Напомним, Сиб.фм ранее подробно писал о петиции и указывал имена депутатов, которые её поддержали. Также сайт показывал состояние здания бывшего аэропорта Северный, которое является объектом культурного наследия РФ.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирская область
Новосибирск
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