74 единицы общественного транспорта в Новосибирске оборудовали валидаторами и турникетами

Фото Валентина Лутаева

В Новосибирске продолжают внедрять бескондукторную систему оплаты проезда в общественном транспорте и устанавливают в салонах трамваев, автобусов и троллейбусов турникеты и валидаторы. По последним данным, ими оборудованы 74 транспортные единицы.

В мэрии Новосибирска назвали число городских автобусов, троллейбусов и трамваев, в которых действует бескондукторная система оплаты проезда. По последним данным, таких транспортных единиц насчитывается 74.

Турникеты работают на шести трамвайных маршрутах (№ 3, 8, 10, 11, 14 и 16), валидаторы действуют в 26 автобусах ПАТП-4 (на маршрутах № 20, 21, 23, 38, 69), в троллейбусах на маршрутах № 2, 10, 29 и 36, а также в трамваях № 3 и 14.

Расплачиваться пассажиры могут банковскими, транспортными и социальными картами. На всех маршрутах работают контролёры.

Как правило, системы бескондукторной оплаты используются на маршрутах с низким пассажиропотоком, уточнили в мэрии. До конца 2021 года в Новосибирске появятся 100 автобусов с валидаторами, их установят на маршрутах № 21, 38 и 69. Также ими оборудуют 10 единиц горэлектротранспорта.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что бескондукторная система оплаты на некоторых маршрутах иногда даёт сбои. Пассажиры жалуются, что не всегда могут рассчитаться за поездку с помощью терминалов.