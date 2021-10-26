Астрономы назвали дату полного солнечного затмения в декабре 2021 года и места, где его будет видно

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Полное солнечное затмение произойдёт 4 декабря 2021 года. Но его нельзя будет наблюдать на территории России. Затмение будет видно в Антарктиде и в южных частях Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Даты ближайших затмений Солнца, которые можно наблюдать в Новосибирске, корреспонденту Сиб.фм сообщили специалисты Большого новосибирского планетария.

Полоса полной фазы солнечного затмения 4 декабря 2021 года начнётся в южной части акватории Атлантического океана, восточнее Фолклендских (Мальвинских) островов в точке с координатами примерно 52° ю. ш. и 51° з. д. Оттуда тень Луны направится сначала в юго-восточном, а затем в южном направлении через море Уэдделла и вступит в Антарктиду, сообщает «Википедия».

Наибольшая фаза затмения наступит в точке с координатами 76,8° ю. ш. и 46,2° з. д. в 7 ч. 34 мин. 38 с. по Всемирному времени.



График солнечного затмения, авторство NASA из «Википедии»

Полная фаза затмения продлится 1 минуту 54 секунды в 10:34 мск. Частные фазы затмения будут видны во всей Антарктиде, на юге Африки, на крайнем юго-востоке Австралии (штат Виктория и остров Тасмания) и в южных частях акваторий Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

В Новосибирске и в целом на территории России затмение не будет наблюдаться. Можно попытаться смотреть затмение онлайн, если какие-либо астрономические обсерватории организуют трансляцию события в интернете.

Последнее по времени затмение Солнца на территории Новосибирской области произошло 10 июня 2021 года, но погодные условия были неблагоприятные для наблюдения из-за туч (хотя в Новосибирске были расставлены бесплатные телескопы. – Прим. ред.).

Луна в этот день закрыла Солнце на 34 %. Ещё одно небольшое затмение предстоит в 2022 году. А вот через девять лет – 1 июня 2030 года – по-настоящему большое солнечное затмение можно будет наблюдать в Новосибирске и особенно в соседнем Томске, рассказал Сиб.фм сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

Напомним, видео затмения 10 июня 2021 года ранее публиковал Сиб.фм.