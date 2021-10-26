Более 100 зелёных зон появилось в регионе по нацпроекту на объектах благоустройства в 2021 году

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Новые деревья, кустарники и газоны высажены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» на территории Новосибирской области.

Озеленение выполнено на 104 объектах: 64 дворовых территориях и 40 общественных пространствах и включает в себя посев газонов, посадку деревьев и кустарников, цветочных растений. Самое масштабное озеленение выполнено в Городском парке культуры и отдыха в Бердске.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов принял участие в мероприятии по озеленению Городского парка культуры и отдыха в городе Бердске. Общественное пространство благоустраивалось в течение 2020–2021 года. В парке выполнено устройство дорожно-тропиночной сети, установка малых архитектурных форм, детских игровых комплексов, строительство наружного освещения. На завершающем этапе велась посадка крупномерных деревьев, ведутся работы по высадке мелких кустарников.

«Благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и поддержке областного бюджета в городах и сёлах нашего региона проводится активная работа по озеленению общественных пространств и придомовых территорий. Всего озеленение выполнено на 104 объектах: 64 дворовых территориях и 40 общественных пространствах. Самое масштабное озеленение выполнено в Бердске, здесь высажены крупномерные ели высотой 6 метров, а также кустарники», – отметил Денис Архипов.

В 2021 году в рамках подпрограммы «Благоустройство населённых пунктов» городу Бердску предусмотрена субсидия в размере 53,11 млн рублей, на благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов – 18,64 млн рублей и на благоустройство общественного пространства – 34,47 млн рублей. На придомовых территориях работы выполнены в полном объёме, благоустройство общественного пространства завершается.

Напомним, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе запланированы мероприятия по благоустройству 186 объектов: 115 придомовых территорий многоквартирных жилых домов и 71 общественное пространство. На эти цели направлены средства в размере 980,6 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 894,2 млн рублей, областного бюджета Новосибирской области – 86,4 млн рублей. Работы завершены на 167 объектах (90 %) – 111 дворовых территориях многоквартирных жилых домов и 57 общественных пространствах.

Для справки: цель проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённого президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, – создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории страны. С 2019 года данный проект входит в состав национального проекта «Жильё и городская среда», реализуемого в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте национальные проекты.рф.