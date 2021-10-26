Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Более 100 зелёных зон появилось в регионе по нацпроекту на объектах благоустройства в 2021 году

Фото Более 100 зелёных зон появилось в регионе по нацпроекту на объектах благоустройства в 2021 году
Фото Более 100 зелёных зон появилось в регионе по нацпроекту на объектах благоустройства в 2021 году

Фото nso.ru

Новые деревья, кустарники и газоны высажены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» на территории Новосибирской области.

Озеленение выполнено на 104 объектах: 64 дворовых территориях и 40 общественных пространствах и включает в себя посев газонов, посадку деревьев и кустарников, цветочных растений. Самое масштабное озеленение выполнено в Городском парке культуры и отдыха в Бердске.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов принял участие в мероприятии по озеленению Городского парка культуры и отдыха в городе Бердске. Общественное пространство благоустраивалось в течение 2020–2021 года. В парке выполнено устройство дорожно-тропиночной сети, установка малых архитектурных форм, детских игровых комплексов, строительство наружного освещения. На завершающем этапе велась посадка крупномерных деревьев, ведутся работы по высадке мелких кустарников.

«Благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и поддержке областного бюджета в городах и сёлах нашего региона проводится активная работа по озеленению общественных пространств и придомовых территорий. Всего озеленение выполнено на 104 объектах: 64 дворовых территориях и 40 общественных пространствах. Самое масштабное озеленение выполнено в Бердске, здесь высажены крупномерные ели высотой 6 метров, а также кустарники», – отметил Денис Архипов.

В 2021 году в рамках подпрограммы «Благоустройство населённых пунктов» городу Бердску предусмотрена субсидия в размере 53,11 млн рублей, на благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов – 18,64 млн рублей и на благоустройство общественного пространства – 34,47 млн рублей. На придомовых территориях работы выполнены в полном объёме, благоустройство общественного пространства завершается.

Напомним, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе запланированы мероприятия по благоустройству 186 объектов: 115 придомовых территорий многоквартирных жилых домов и 71 общественное пространство. На эти цели направлены средства в размере 980,6 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 894,2 млн рублей, областного бюджета Новосибирской области – 86,4 млн рублей. Работы завершены на 167 объектах (90 %) – 111 дворовых территориях многоквартирных жилых домов и 57 общественных пространствах.

Для справки: цель проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённого президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, – создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории страны. С 2019 года данный проект входит в состав национального проекта «Жильё и городская среда», реализуемого в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте национальные проекты.рф.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

Правительство Новосибирской области
озеленение
нацпроекты
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22054
Появились подробности гибели мужчины и женщины у высотки на Челюскинцев в Новосибирске
14592
Появилось видео падения пары из окна элитного дома на Челюскинцев в Новосибирске
8374
Инфекционист Поздняков объяснил рост заболеваемости COVID-19 среди детей
8225
Новосибирец получил 13 лет колонии за убийство случайного прохожего
7069
Вкусовые сосочки и сосна в подарок – вспоминаем самые скандальные рекламы в Новосибирске
6991
Драка с уроженцами Кавказа возле общаги НГПУ в Новосибирске: что произошло на самом деле
6881
Школьника ударило током на трансформаторной будке под Новосибирском