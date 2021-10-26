Чемпионат Испании по футболу: полное расписание матчей Ла Лиги до конца ноября 2021 года

Фото pixabay.com

Пять туров – с 11-го по 15-й – будет сыграно на чемпионате Испании по футболу до конца ноября, по календарю сезона 2021/22. Полное расписание матчей – в материале Сиб.фм. По иронии судьбы ТВ-трансляции испанской Ла Лиги были выкуплены «Okko Спорт» и стали платными, когда главная звезда испанского чемпионата Лионель Месси перебрался из «Барселоны» на чемпионат Франции.

После 10 туров в чемпионате Ла Лиги лидирует «Реал Сосьедад», забравший 21 очко в 10 матчах. Далее следуют «Реал Мадрид» и «Севилья» – по 20 очков после 9-й игры. «Барселона» – на 9-м месте с 15 очками.

Испания, футбол. Лига 1 2021/22, расписание матчей, календарь

11-й тур

26.10.2021 Алавес — Эльче

26.10.2021 Эспаньол — Атлетик

26.10.2021 Вильярреал — Кадис

27.10.2021 Мальорка — Севилья

27.10.2021 Райо Вальекано — Барселона

27.10.2021 Бетис — Валенсия

27.10.2021 Реал — Осасуна

28.10.2021 Сельта — Реал Сосьедад

28.10.2021 Гранада — Хетафе

28.10.2021 Леванте — Атлетико



12-й тур

30.10.2021 Эльче — Реал

30.10.2021 Севилья — Осасуна

30.10.2021 Валенсия — Вильярреал

30.10.2021 Барселона — Алавес

31.10.2021 Кадис — Мальорка

31.10.2021 Атлетико — Бетис

31.10.2021 Хетафе — Эспаньол

31.10.2021 Реал Сосьедад — Атлетик

01.11.2021 Райо Вальекано — Сельта

01.11.2021 Леванте — Гранада

13-й тур

05.11.2021 Атлетик — Кадис

06.11.2021 Эспаньол — Гранада

06.11.2021 Сельта — Барселона

06.11.2021 Алавес — Леванте

06.11.2021 Реал — Райо Вальекано

07.11.2021 Вильярреал — Хетафе

07.11.2021 Валенсия — Атлетико

07.11.2021 Мальорка — Эльче

07.11.2021 Осасуна — Реал Сосьедад

07.11.2021 Бетис — Севилья

14-й тур

21.11.2021 Атлетико — Осасуна

21.11.2021 Барселона — Эспаньол

21.11.2021 Гранада — Реал

21.11.2021 Леванте — Атлетик

21.11.2021 Райо Вальекано — Мальорка

21.11.2021 Реал Сосьедад — Валенсия

21.11.2021 Севилья — Алавес

21.11.2021 Сельта — Вильярреал

21.11.2021 Хетафе — Кадис

21.11.2021 Эльче — Бетис



15-й тур

28.11.2021 Алавес — Сельта

28.11.2021 Атлетик — Гранада

28.11.2021 Бетис — Леванте

28.11.2021 Валенсия — Райо Вальекано

28.11.2021 Вильярреал — Барселона

28.11.2021 Кадис — Атлетико

28.11.2021 Мальорка — Хетафе

28.11.2021 Осасуна — Эльче

28.11.2021 Реал — Севилья

28.11.2021 Эспаньол — Реал Сосьедад

Трансляции испанской Ла Лиги с этого сезона выкуплены интернет-платформой «Okko Спорт», за испанский футбол придётся платить. Но Лионель Месси неожиданно оказался в чемпионате Франции, и его игрой можно бесплатно наслаждаться на спортивном канале «Матч ТВ».