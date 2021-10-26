Чемпионат Испании по футболу: полное расписание матчей Ла Лиги до конца ноября 2021 года

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Пять туров – с 11-го по 15-й – будет сыграно на чемпионате Испании по футболу до конца ноября, по календарю сезона 2021/22. Полное расписание матчей – в материале Сиб.фм. По иронии судьбы ТВ-трансляции испанской Ла Лиги были выкуплены «Okko Спорт» и стали платными, когда главная звезда испанского чемпионата Лионель Месси перебрался из «Барселоны» на чемпионат Франции.
После 10 туров в чемпионате Ла Лиги лидирует «Реал Сосьедад», забравший 21 очко в 10 матчах. Далее следуют «Реал Мадрид» и «Севилья» – по 20 очков после 9-й игры. «Барселона» – на 9-м месте с 15 очками.
11-й тур
26.10.2021 Алавес — Эльче
26.10.2021 Эспаньол — Атлетик
26.10.2021 Вильярреал — Кадис
27.10.2021 Мальорка — Севилья
27.10.2021 Райо Вальекано — Барселона
27.10.2021 Бетис — Валенсия
27.10.2021 Реал — Осасуна
28.10.2021 Сельта — Реал Сосьедад
28.10.2021 Гранада — Хетафе
28.10.2021 Леванте — Атлетико
12-й тур
30.10.2021 Эльче — Реал
30.10.2021 Севилья — Осасуна
30.10.2021 Валенсия — Вильярреал
30.10.2021 Барселона — Алавес
31.10.2021 Кадис — Мальорка
31.10.2021 Атлетико — Бетис
31.10.2021 Хетафе — Эспаньол
31.10.2021 Реал Сосьедад — Атлетик
01.11.2021 Райо Вальекано — Сельта
01.11.2021 Леванте — Гранада
13-й тур
05.11.2021 Атлетик — Кадис
06.11.2021 Эспаньол — Гранада
06.11.2021 Сельта — Барселона
06.11.2021 Алавес — Леванте
06.11.2021 Реал — Райо Вальекано
07.11.2021 Вильярреал — Хетафе
07.11.2021 Валенсия — Атлетико
07.11.2021 Мальорка — Эльче
07.11.2021 Осасуна — Реал Сосьедад
07.11.2021 Бетис — Севилья
14-й тур
21.11.2021 Атлетико — Осасуна
21.11.2021 Барселона — Эспаньол
21.11.2021 Гранада — Реал
21.11.2021 Леванте — Атлетик
21.11.2021 Райо Вальекано — Мальорка
21.11.2021 Реал Сосьедад — Валенсия
21.11.2021 Севилья — Алавес
21.11.2021 Сельта — Вильярреал
21.11.2021 Хетафе — Кадис
21.11.2021 Эльче — Бетис
15-й тур
28.11.2021 Алавес — Сельта
28.11.2021 Атлетик — Гранада
28.11.2021 Бетис — Леванте
28.11.2021 Валенсия — Райо Вальекано
28.11.2021 Вильярреал — Барселона
28.11.2021 Кадис — Атлетико
28.11.2021 Мальорка — Хетафе
28.11.2021 Осасуна — Эльче
28.11.2021 Реал — Севилья
28.11.2021 Эспаньол — Реал Сосьедад
Трансляции испанской Ла Лиги с этого сезона выкуплены интернет-платформой «Okko Спорт», за испанский футбол придётся платить. Но Лионель Месси неожиданно оказался в чемпионате Франции, и его игрой можно бесплатно наслаждаться на спортивном канале «Матч ТВ».
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