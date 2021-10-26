Главный архитектор Новосибирска Ложкин презентует проект благоустройства площади Калинина — онлайн с заседания в мэрии

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Во вторник, 26 октября, главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин представит проект благоустройства площади Калинина. Презентация пройдёт в мэрии и будет транслироваться онлайн. Сиб.фм предлагает присоединиться к просмотру.

В 09:00 26 октября в мэрии Новосибирска начнётся аппаратное совещание с главами районов и руководителями подразделений городской администрации. Главный архитектор Новосибирска, начальник управления архитектурно-художественного облика города Александр Ложкин представит проект благоустройства площади Калинина.

Поскольку совещание будет транслироваться онлайн, увидеть проект сможет любой желающий. Сиб.фм предлагает присоединиться к просмотру.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о планах по реконструкции площади Калинина. Ложкин рассказывал о них в прямом эфире в Instagram. Архитектор отмечал, что благоустроить рассчитывают не только саму площадь, но и некоторые прилегающие улицы.