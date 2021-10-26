Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил с рабочим визитом предприятия «Сибантрацита»

Фото пресс-службы правительства НСО

Глава региона обсудил с руководством «Сибантрацита» итоги и планы работы новосибирских предприятий Группы.

26 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников осмотрел производственные и инфраструктурные объекты предприятий Группы «Сибантрацит». Он совершил вертолётный облёт объектов производственной, транспортной и социальной инфраструктуры, в частности, Колыванского угольного разреза, участка открытых горных работ ООО «Разрез Восточный», железнодорожной станции Колыванская.

В офисе АО «Сибирский Антрацит» глава региона провёл рабочее совещание с руководством Группы «Сибантрацит». Губернатор Андрей Травников заявил, что такие рабочие встречи носят регулярный характер: «Мы с Группой «Сибантрацит» постоянно сверяем, как исполняются наши договорённости и намечаем новые задачи. В 2018 году мы подтвердили, что регион заинтересован в развитии такого крупного предприятия – надёжного налогоплательщика, работодателя, ответственного социального партнёра».

Генеральный директор Группы «Сибантрацит» Сергей Мельников рассказал, что по итогам 2021 года объём добычи антрацита увеличится почти на 30 %, компания стабильно развивается и нацелена на ежегодное планомерное увеличение объёмов добычи в соответствии с программой развития. Как следствие, увеличатся налоговые отчисления: с 2020 по 2024 годы они вырастут на 22 %.

Губернатор Андрей Травников отметил, что ранее с руководством «Сибантрацита» была достигнута договорённость о том, что все планы по увеличению объёмов добычи угля будут сопровождаться инвестпроектами, направленными на уменьшение нагрузки на экологию. Один из них – строительство железнодорожной станции Колыванская проектной мощностью 20 млн т в год в зоне горных работ с развёрнутой длиной железнодорожной инфраструктуры – 50 км, из них около 30 км – соединительный путь с выходом на инфраструктуру РЖД. По словам Сергея Мельникова, стоимость проекта — 2,6 млрд руб. Процессы переработки и погрузки угля будут перемещены непосредственно к участкам добычи, новая погрузочная станция будет располагаться в более чем 30 км от ближайшего населённого пункта, сократится использование автотранспорта для перевозки угля.

«Это мероприятие направлено на решение самой болезненной для близлежащих сёл проблемы – пыли от технологического транспорта. На этом компания не останавливается и в плане увеличения объёмов добычи, и в плане дальнейшей реализации экологических мероприятий. В частности, озвучен план переводить всё больше транспорта с двигателей внутреннего сгорания на электротягу – это поможет серьёзно сократить выбросы в атмосферу», – заявил глава региона.

Сергей Мельников подчеркнул, что компания реализует обширную инвестпрограмму. В 2020–2022 гг. общий объём инвестиций составит 22,3 млрд руб. Значительная часть средств будет направлена на закупку собственного горнотранспортного оборудования, развитие железнодорожной инфраструктуры, модернизацию обогатительных мощностей.

Развитие предприятий и реализация инвестпроектов приведут к росту рабочих мест: к 2024 году их количество вырастет на 50 %. С 2020 по 2024 гг. средняя зарплата в «Сибантраците» увеличится на 37 %.

Большое внимание было уделено программе развития социальной инфраструктуры предприятий: строительству новых и ремонту действующих объектов, улучшению условий труда и быта сотрудников. Сергей Мельников рассказал, что в 2021–2023 гг. на эти цели будет выделено 370 млн руб. Уже в этом году будет построен новый корпус общежития на 240 рабочих мест с досуговым центром, душевой комплекс на 300 мест.

Генеральный директор «Сибантрацита» Сергей Мельников также сообщил, что 2021 году компания продолжила реализацию существующих социальных программ и дала старт новым: проведён грантовый конкурс на поддержку социально значимых инициатив, реализуются программы компьютеризации школ Искитимского района, развития дворового спорта, за счёт средств «Сибантрацита» ведётся масштабный капитальный ремонт ЛДС «Сибирь». На реализацию социально значимых и благотворительных проектов в Новосибирской области в 2020–2021 году будет направлено 1,38 млрд руб.

Также Андрей Травников поздравил работников Группы «Сибантрацит» с прошедшим Днём шахтёра и вручил награды коллективам АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» за высокие производственные показатели, вклад в развитие региона.