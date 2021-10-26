Каникулы в НОВАТе

Фото предоставлены НОВАТом

Шедевры оперы и балета для семейного просмотра.

В дни осенних каникул и ноябрьских праздников приглашаем вас всей семьёй на постановки НОВАТа. Напоминаем, что все спектакли театра участвуют в программе «Пушкинская карта» и мы будем рады видеть молодое поколение вашей семьи в нашем театре.

«Щелкунчик» 3, 4 ноября

Первым спектаклем на Большой сцене НОВАТа в дни школьных каникул станет «Щелкунчик» в редакции известного испанского хореографа Начо Дуато. Знакомая с детства история затрагивает тему взросления души человека, когда на смену детским фантазиям приходят юношеские мечты и переживания. Музыка Петра Ильича Чайковского перенесёт и юных, и взрослых зрителей в волшебный мир сказки.

3 ноября – с участием звезды мирового балета Леонида Сарафанова.

Балет в двух актах

6+

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«Князь Игорь» 5 ноября

«Князь Игорь» – одна из главных русских классических опер: зрелищная, красочная, с национальным колоритом.

Созданный по мотивам шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» шедевр поражает богатырской мощью и величественной красотой. Яркие персонажи, драматические повороты сюжета, масштабные хоры и стихийное буйство половецких плясок ждут вас в грандиозном спектакле.

Опера в трех действиях

6+

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«Золушка» 6 ноября

Балет «Золушка» может стать идеальным поводом для похода в театр всей семьёй. Волшебство старинной сказки и чудеса цифровых спецэффектов подарят яркие впечатления юным зрителям, взрослые оценят мастерство артистов балета, изящество хореографии и музыкальное богатство сочинения Сергея Прокофьева.

Балет в трех актах

6+

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«Ромео и Джульетта» 7 ноября

История Ромео и Джульетты – один из вечных сюжетов мировой культуры. В XX веке самое яркое и драматическое музыкальное воплощение шекспировского сюжета удалось создать композитору Сергею Прокофьеву в балете «Ромео и Джульетта». Гармония гениальной музыки и классического танца каждый раз заставляют зрителей искренне сопереживать юным героям великой истории любви.

Балет в трех актах

12+

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Спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта». Более подробно с афишей сентября и октября можно ознакомиться на сайте novat.nsk.ru