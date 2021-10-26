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общество

Коронавирус после вакцины «Спутник V»: врачи заявили, что заболевшие COVID-19 могли купить сертификаты о прививке

Фото Коронавирус после вакцины «Спутник V»: врачи заявили, что заболевшие COVID-19 могли купить сертификаты о прививке
Фото Коронавирус после вакцины «Спутник V»: врачи заявили, что заболевшие COVID-19 могли купить сертификаты о прививке

Фото с сайта sputnikvaccine.com, Сиб.фм

Массовая вакцинация граждан против коронавируса активно продолжается во многих регионах. Директор Центра имени Гамалеи предполагает, что около 80% граждан, которые говорят о том, что привились препаратом «Спутником V» и заболели COVID-19 в тяжелой форме, на самом деле купили сертификат о вакцинации.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что около 80% граждан, которые говорят о том, что якобы привились «Спутником V», но при этом заболели COVID-19 в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации, сообщает ТАСС.

По его словам, проверить, ставил ли человек прививку «Спутник V» или нет, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата.

«Мы видим, что у людей отсутствуют эти маркеры в 80% случаев», — уточнил ученый.

Гинцбург предположил, что те публичные дела о покупке поддельных сертификатов о вакцинации, о которых известно, это лишь часть того, что происходит на самом деле.

В результате, граждане, купившие поддельный сертификат, подвергают смертельной угрозе других людей, резюмировал он.

Фото Коронавирус после вакцины «Спутник V»: врачи заявили, что заболевшие COVID-19 могли купить сертификаты о прививке 2

Напомним, что многие специалисты считают вакцину «Спутник V» самой эффективной. Так, по мнению научного сотрудника лаборатории биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ и Университета Миннесоты (США), кандидата биологических наук Маргариты Романенко, «Спутник V» — самая мощная вакцина от коронавируса в России. Препарат входит в мировую тройку лучших по эффективности вакцин от COVID-19 вместе с разработками от компаний Pfizer и Moderna, отмечает специалист.

Ранее, Сиб.фм публиковал информацию о количестве умерших после прививки «Спутник V». Какой препарат лучше всего выбрать для ревакцинации, а также какие страны признали «Спутник V» и принимают туристов с российским QR-кодом вакцинации.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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