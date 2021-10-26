Красноярец попал под суд за кражу детской коляски для новорождённой дочери

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Жителя Красноярска будут судить за кражу детской коляски стоимостью 36 тысяч рублей. На преступление он пошёл ради новорождённой дочери.

Мужчина в Красноярске украл оставленную возле подъезда детскую коляску для своей новорождённой дочери и теперь будет отвечать за преступление перед судом, пишет «Проспект Мира».

Кражу сибиряк совершил ещё в июле. Владельцы коляски быстро обнаружили пропажу и сообщили о ней в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

Решившийся на преступление ради ребёнка 46-летний отец прежде судим не был. Он объяснил, что продавать коляску не собирался, планировал лишь использовать её по назначению.

Теперь сибиряку грозит до пяти лет лишения свободы. Материалы дела переданы в суд.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, как мужчина в Красноярске ограбил офис микрозаймов. Забрав из кассы деньги, он удивился и высказал сотруднице возмущение тем, что их оказалось меньше, чем он ожидал.