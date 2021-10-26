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общество

Красноярец попал под суд за кражу детской коляски для новорождённой дочери

Фото Красноярец попал под суд за кражу детской коляски для новорождённой дочери
Фото Красноярец попал под суд за кражу детской коляски для новорождённой дочери

Фото pixabay.com

Жителя Красноярска будут судить за кражу детской коляски стоимостью 36 тысяч рублей. На преступление он пошёл ради новорождённой дочери.

Мужчина в Красноярске украл оставленную возле подъезда детскую коляску для своей новорождённой дочери и теперь будет отвечать за преступление перед судом, пишет «Проспект Мира».

Кражу сибиряк совершил ещё в июле. Владельцы коляски быстро обнаружили пропажу и сообщили о ней в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

Решившийся на преступление ради ребёнка 46-летний отец прежде судим не был. Он объяснил, что продавать коляску не собирался, планировал лишь использовать её по назначению.

Теперь сибиряку грозит до пяти лет лишения свободы. Материалы дела переданы в суд.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, как мужчина в Красноярске ограбил офис микрозаймов. Забрав из кассы деньги, он удивился и высказал сотруднице возмущение тем, что их оказалось меньше, чем он ожидал.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Красноярский край
Красноярск
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