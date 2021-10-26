«Меня срубило конкретно»: сибирячка рассказала о "похмельной лихорадке" после вакцины «Спутник Лайт» от COVID-19

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В Новосибирске активно продолжается вакцинация граждан против коронавирусной инфекции. Жители могут привиться препаратом «Спутник Лайт», который в отличие от других вакцин ставят только один раз. Существует мнение, что «Спутник Лайт» переносится легче. Но жительница Новосибирска Агата Соловьева столкнулась с довольно сильной реакцией на прививку этим препаратом. По ее словам, температура у нее поднялась выше 39 градусов.

Сибирячка Агата Соловьева долго не могла принять решение, стоит ли иммунизироваться от COVID-19. После того, как ее мама переболела коронавирусом, она сделала тест на антитела. Результат показал, что Агата болела COVID-19, но антител осталось довольно мало.

Девушка поделилась с "МК в Новосибирске", что перед отпуском в Сочи она все же решилась поставить прививку. Для удобства выбрала препарат “Спутник Лайт”, потому что его ставят только один раз. Агата переживала, что укол будет довольно болезненным, но это оказалось не так:

“Ставить было не больно. Я думала, что будет наоборот. Очень удивилась, что вообще не больно. По ощущениям, как от гриппа. У меня только одно замечание к работе пунктов вакцинации: на сайте указано, что некоторые работают в выходные, а по факту было закрыто. Пришлось возвращаться на следующий день — в понедельник”.

Целый день девушка провела в сборах, а к вечеру ей резко стало плохо- поднялась температура и появилась сильная жажда.

“Вечером, около 20.00, меня срубило конкретно. Поднялась температура. Была какая-то лихорадка, озноб. Измерила температура, было что-то около 38-39 градусов. Дальше я не измеряла, кажется еще больше поднялась. В итоге я лежала с 8 вечера до 9 утра. Также был дикий сушняк. Никогда такого не было. Болело ухо, болели почки — все, что периодически воспаляется хронически. Ноги еще гудели, как будто 10 километров прошла. Просто не могла ходить. А вот рука не болела и не немела”, — рассказала Агата.

Однако уже утром девушке стало намного лучше. Градусник с утра показал 37 градусов, а болезненные ощущения и ломота в теле исчезли. Ночью, после того, как Агата приняла жаропонижающее, ей удалось заснуть.

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