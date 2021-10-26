Молодая учительница в Новосибирске пожаловалась на зарплату в 30 тысяч рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Учитель из Новосибирска пожаловалась на низкую зарплату начинающих педагогов. По её словам, на 30 тысяч рублей жить можно только в кредит.

В Новосибирске молодая учительница пожаловалась на зарплату в 30 тысяч рублей. «На эти деньги можно жить только в кредит», – рассказала девушка в беседе с журналистами НГC.

Собеседница портала отметила, что доходы начинающих педагогов неоправданно низкие при высокой нагрузке.

«Чтобы зарабатывать хотя бы 30 тысяч рублей, в школе нужно жить. Сейчас на наши зарплаты жить можно только в кредит», – поделилась педагог.

Молодая учительница уточнила, что ежедневно проводит на работе по 5-7 часов, много времени уходит и на подготовку к занятиям.

Кроме низкой зарплаты, педагог пожаловалась на отношение старших коллег. От них нередко звучат упрёки, случается, что более опытные учителя отчитывают новичков.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области живут около 700 человек, которые по окладу получают более 600 тысяч рублей в месяц. При этом у 97 жителей региона зарплата превышает 1 млн рублей, из них ещё у 26 человек – оплата от 3 млн рублей и выше.

Напомним, в сентября молодая учительница рассказала о запретах, с которыми сталкиваются девушки, выбравшие профессию педагога.