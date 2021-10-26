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Нерабочие дни объявили в Новосибирской области с 30 октября по 7 ноября

Фото Нерабочие дни объявили в Новосибирской области с 30 октября по 7 ноября
Фото Нерабочие дни объявили в Новосибирской области с 30 октября по 7 ноября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области с 30 октября вводится режим нерабочих дней из-за коронавируса. Каникулы продлятся до 7 ноября.

Оперативный штаб Новосибирской области объявил нерабочие дни с 30 октября до 7 ноября. Вынужденные каникулы вводятся для снижения распространения коронавируса. Об этом 26 октября заявил на брифинге первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

«По итогам заседания вчерашнего оперативного штаба был принят ряд решений о дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции. Одно из них – объявление нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года», – сказал Петухов.

Как ранее писал Сиб.фм, 20 октября президент Владимир Путин рекомендовал регионам объявить выходные с 30 октября, в субъектах с более сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу – с 23 октября. Также глава государства отметил, что в случае необходимости режим нерабочих дней может быть продлён после 7 ноября.

Напомним, 20 октября президент подписал указ, согласно которому нерабочие дни в октябре – ноябре будут оплачиваемыми.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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