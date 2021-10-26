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экономика

Новикомбанк предложил клиентам повышенные бонусы за покупки

Фото Новикомбанк предложил клиентам повышенные бонусы за покупки
Фото Новикомбанк предложил клиентам повышенные бонусы за покупки

Фото предоставлено Новикомбанком

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, запустил акцию в рамках программы «Бонусы» с начислением двойных баллов за покупки в праздники. Воспользоваться ей могут обладатели рублёвых карт Новикомбанка.

Бонусы обмениваются на товары, подарочные сертификаты и путешествия в каталоге на сайте программы «Бонусы». Акция действует до 31 декабря.

По условиям акции двойные баллы начисляются с 3 по 7 ноября (в честь Дня народного единства) и с 23 по 29 ноября (в честь Дня основания Госкорпорации Ростех). В честь дня рождения Новикомбанка двойное вознаграждение начислялось до 25 октября, а до конца года снимается ограничение по максимальной сумме вознаграждения по программе «Бонусы». Подробнее об акции можно узнать на сайте Новикомбанка.

До 31 декабря 2021 года двойные баллы также начисляются клиентам банка за первую покупку, совершённую на сумму от 2000 рублей по карте, подключённой к программе «Бонусы». Подключить программу можно по телефону +7 (800) 250-70-07, через чат в мобильном приложении и интернет-банке, в офисах банка или через персонального менеджера банка по месту работы. Бонусы выплачиваются до конца следующего календарного месяца.

«Благодаря запущенной акции клиенты Новикомбанка смогут получить в два раза больше баллов за покупки, оплаченные картой банка. Нам очень приятно делать такие подарки, ведь цель Новикомбанка – предоставить людям максимально выгодные условия финансового обслуживания, стать для них надёжным партнёром. Хочу отметить, что развитие розничного сегмента банка ориентировано, прежде всего, на поддержку работников предприятий, входящих в Госкорпорацию Ростех», – прокомментировал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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