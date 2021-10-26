Под Новосибирском осуждённые сделали копию паровоза времён ВОВ

Фото с сайта 54.fsin.gov.ru

Осуждённые исправительной колонии № 14 в Новосибирской области изготовили макет уменьшенной копии паровоза времён Великой Отечественной войны.

В рамках работы кружка прикладного творчества осуждённые исправительной колонии (ИК) № 14, расположенной в городе Тогучине Новосибирской области, изготовили из металла макет уменьшенной копии паровоза времён Великой Отечественной войны.

Весь процесс занял месяц, сообщает пресс-служба ГУФСИН по региону. Созданием модели осуждённые занимались в свободное от работы и учёбы время при поддержке руководства ИК.

Новый макет разместили на плацу колонии, рядом с макетом советского штурмовика ЯК-9 и советской гаубицы. Он гармонично дополнил мемориал памяти, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне, отметили в ГУФСИН.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, как в новосибирской колонии № 9 осуждённые вырастили урожай арбузов. На территории исправительного учреждения работает кружок растениеводства.