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общество

Полчище крыс захватило двор в центре Новосибирска

Фото Полчище крыс захватило двор в центре Новосибирска
Фото Полчище крыс захватило двор в центре Новосибирска

Фото pixabay.com

Жители дома на Советской в Новосибирске пожаловались на десятки крыс, поселившихся в мусорных баках.

Жители Новосибирска пожаловались на нашествие мелких грызунов в центре города. Десятки крыс захватили мусорные контейнеры на улице Советская, 7. Местные боятся проходить мимо и переживают, что зимой они переберутся в ближайшие жилые дома, сообщает «Тайга.инфо».

«Собственники соседних домов боятся ходить мимо. Крысы активны и днём, и ночью. Не знаем, что делать. Скоро зима, все эти крысы пойдут в прилежащие дома», – рассказала одна из жительниц.

Крысы поселились в заброшенных железных гаражах, которые находятся у площадки с мусорными контейнерами. Невооружённым глазом можно заметить маленькие тельца, которые перебегают от одного мусорного бака к другому.

Сообщается, что этот дом на Советской находится в ведении управляющей компании «СПАС-Дом». Мусорные контейнеры принадлежат скандальному регоператору «Экология-Новосибирск», а также муниципальному предприятию «Спецавтохозяйство».

Отметим, что ранее жители Новосибирска пожаловались на десятки крыс по адресу Вокзальная магистраль, 18. Место находится на расстоянии одного километра от нового очага грызунов. Крысы пугали местных жителей и детей, бегая по детским площадкам и забираясь внутрь припаркованных автомобилей.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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