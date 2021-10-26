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общество

Полмиллиарда на приложение для чиновников Минцифры назвали оправданными

Фото Полмиллиарда на приложение для чиновников Минцифры назвали оправданными
Фото Полмиллиарда на приложение для чиновников Минцифры назвали оправданными

Фото с сайта pixabay.com

Гигантские траты почти в полмиллиарда рублей на суперприложение для чиновников, о разработке которого объявило Минцифры, сочли оправданными.

Как заявил в беседе с NEWS.ru председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, такой бюджет вполне понятен. Он пояснил, что новая платформа будет нужна для того, чтобы рабочее место чиновников во время поездок всегда было с ним.

Мы знаем, что потребление и эксплуатация смартфонов и компьютеров в разы отличается. Смартфон всегда с нами, а компьютер стоит на рабочем месте. Чиновник такой же человек, он также перемещается, и в современном мире его рабочее место должно быть всегда и везде с ним — это компьютер и смартфон. Это нормально, —

отметил Клименко.

Говоря о бюджете на создание платформы, эксперт отметил, что большинство приложений разработчиком будет сделано в обычном режиме под Windows и Linux, но приложения для смартфона будет создать гораздо дешевле, поскольку их нужно будет лишь перенести на другую платформу.

Расценка — учитывая, как работает государство, не могу сказать, что она велика. Это разумный бюджет, если он впишется, то для Минцифры будет очень здорово, —

считает специалист.

Новую платформу для чиновников (super app) планируется запустить до конца 2022 года. В систему войдут мессенджер, средства для видео-конференц-связи, почта, облачное хранилище и другие инструменты. Ей будут пользоваться все федеральные органы исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии, регионального управления и государственных внебюджетных фондов.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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