Прибавка к пенсии в ноябре-2021: в ПФР рассказали, кому выплату увеличат в два раза

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Заметную прибавку к пенсиям с 1 ноября 2021 года получат бывшие лётчики, шахтёры и пенсионеры, кому 80 лет исполнилось в октябре этого года. Для таких пенсионеров страховые выплаты по старости увеличатся вдвое.

В 2021 году размер страховых выплат по старости составляет 6 044,48 рубля. С ноября люди, которым исполнилось 80 лет в октябре, будут получать двойной размер этой страховой выплаты – 12 088,96 рубля. Такая сумма будет приходить на счёт в месяце, следующем за месяцем дня рождения. Об этом агентству «Прайм» рассказала заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Бывших лётчиков и шахтёров ждёт плановое повышение пенсии. До 30 апреля лётчики получали 12 475,83 рубля, а шахтёры – 3 852,36 рубля. Эти доплаты пересматриваются каждые три месяца. Следующий плановый пересмотр этих выплат предстоит как раз 1 ноября.

Напомним, что уже известны даты и размеры индексации пенсий в 2022 году. Размеры двух главных повышений пенсий пенсионерам в 2022 году сообщил министр труда РФ Антон Котяков 22 сентября 2021 года. Повышение страховых пенсий в 2022 году составит 5,9 % и произойдёт 1 января, повышения социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению произойдут с 1 апреля на 7,7 %.

Среднегодовой размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в России составит 18 521 рубль, а социальной – 10 307 рублей, после индексации пенсий 1 января и 1 апреля 2022 года, по расчётам профессора кафедры и цен РЭУ им Г. В. Плеханова Юлии Финогеновой.

Ранее Сиб.фм рассказывал о полном списке дополнительных выплат пенсионерам в 2021 году.