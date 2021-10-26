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Прокуратура займется детским садом с дырявой крышей под Новосибирском

Фото Прокуратура займется детским садом с дырявой крышей под Новосибирском
Фото Прокуратура займется детским садом с дырявой крышей под Новосибирском

Фото с сайта Прокуратуры Новосибирской области

Искитимская межрайонная прокуратура начала проверку в детском саду села Старый Искитим под Новосибирском, в котором протекает крыша.

Здание детского сада содержится с нарушениями законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий прокуроры оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при эксплуатации здания детского сада, а также соблюдение законодательства о несовершеннолетних и пожарной безопасности, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что в детском саду в селе Старый Искитим Новосибирской области протекает крыша. Местные жители опубликовали в социальных сетях фотографии помещений детского сада. На кадрах видно, что кровля старого здания в любой момент может обрушиться.

Ранее в Новосибирске детский омбудсмен взяла под контроль расследование по факту избиения старшеклассниками 8-летнего школьника.

Сиб.фм писал, что СК начал проверку по избиениям в детском саду Новосибирска.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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