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общество

Путин задумался об отмене пенсионной реформы: Зюганов рассказал об итогах часовой беседы с президентом

Фото Путин задумался об отмене пенсионной реформы: Зюганов рассказал об итогах часовой беседы с президентом
Фото Путин задумался об отмене пенсионной реформы: Зюганов рассказал об итогах часовой беседы с президентом

Фото pixabay,com, коллаж Сиб.фм

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что президент Владимир Путин задумался об отмене пенсионной реформы в России.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил на пленуме Центрального комитета о том, что президент Владимир Путин задумался об отмене пенсионной реформы в России. Его слова приводит официальный сайт фракции.

«По отмене пенсионной реформы закон внесён. Я уверен, что в этот раз он может пройти. По крайней мере, моя часовая беседа с президентом показала, что власть всерьёз задумалась над этой проблемой», – говорит политик.

И уточнил: «Потому что наша страна – единственная из крупных стран, которая продолжает вымирать ударными темпами. За последние два года мы потеряли миллион человек населения. В этом потеряем ещё 900 тысяч».

Фото Путин задумался об отмене пенсионной реформы: Зюганов рассказал об итогах часовой беседы с президентом 2

Напомним, ещё в сентябре 2021 года экономисты говорили о том, что пенсионная реформа неизбежна и только усугубит ситуацию в стране. По мнению первого зампредседателя ЦБ Сергея Швецова, помогать российским пенсионерам уже поздно.

«Помогать пенсионерам, моё личное мнение, немножко поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего <...> должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм», — сказал зампред на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике 21 сентября.

Ранее, Сиб.фм писал о выплатах в размере 15000 рублей к Новому году. Кто получит выплаты в ноябре 2021 года, а также о повышении дохода по пенсионным картам.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
пенсионеры
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