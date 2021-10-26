Самый популярный способ участия в переписи населения – через портал «Госуслуги»

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Самым популярным способом участия во Всероссийской переписи населения для жителей Новосибирской области стало её прохождение в электронном виде на портале «Госуслуги». Самостоятельно переписались уже более 313 тысяч человек в регионе.

Пройти перепись на портале «Госуслуги» – это удобно и безопасно, можно самостоятельно выбрать подходящее время для участия в переписи, сделать это как с домашнего компьютера, так и с мобильного телефона, необходимо только иметь стандартную или подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги». После окончания опроса формируется QR-код, подтверждающий участие в переписи, который нужно будет показать переписчику.

В целом все способы участия в онлайн-переписи населения полностью безопасны – данные обезличены и передаются в зашифрованном виде по защищённым каналам. Заполненная анкета на портале «Госуслуги» не сохраняется, вся информация передаётся только в Росстат в обезличенном виде, никто не узнает, что написал о себе респондент. Скопировать информацию с планшета переписчика тоже невозможно.

Напомним, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября, заполнить переписные анкеты можно самостоятельно на портале «Госуслуги», в МФЦ, на переписных участках в районах области, а также дождаться переписчика дома. При этом не нужно показывать никаких документов.

Работа по подготовке региона к Всероссийской переписи населения координировалась специальной комиссией при правительстве Новосибирской области.

Предварительные итоги переписи населения Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные итоги – в IV квартале 2022 года. По данным ведомства на 22 октября, участниками цифровой переписи стали уже 14 млн жителей России.

Подробная информация о Всероссийской переписи населения представлена на сайте www.strana2020.ru.