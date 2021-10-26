«Спутник V» для новорождённых: Минздрав дал добро на вакцинацию кормящих женщин от COVID-19

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Грудное вскармливание исключили из перечня противопоказаний для вакцинации «Гам-КОВИД-Ваком» («Спутником V»). Минздрав РФ шаг за шагом снимает ограничения на применение вакцины от коронавируса. В октябре 2021 года уже разрешена одновременная вакцинация от гриппа и COVID-19, ранее – вакцинация беременных женщин и онкобольных в ремиссии.

Минздрав РФ согласовал новые изменения в инструкцию по применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), разработанной московским центром им. Гамалеи. В обновлённом документе отмечается, что клинические данные по применению «Спутника V» у кормящих женщин и младенцев отсутствуют.

«В настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко.

Перед принятием решений о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации»,

– цитирует обновлённую инструкцию сайт стопкоронавирус.рф. То есть кормящим женщинам предлагается оценить риск и пользу вакцинации перед решением ввести «Спутник V». Ранее грудное вскармливание входило в перечень противопоказаний к применению препарата.

Противопоказаниями к вакцинации по прежнему являются: возраст до 18 лет; гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжёлые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжёлых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры, сообщает сайт стопкоронавирус.рф. Самый опасный побочный эффект после прививки – это острые аллергические реакции, особенно анафилаксия, когда у человека начинается удушье.

Полный и детальный список противопоказаний к вакцинации перечислен во временных методических рекомендациях Минздрава РФ «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19».

Число противопоказаний к вакцинации постепенно сокращается, ранее Минздрав РФ снял ограничения на вакцинацию «Спутником V» беременных, после 22 недель.

А 22 октября 2021 года стало известно, что Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа. При одновременной вакцинации препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо. Ранее одновременную вакцинацию от ковида и гриппа одобрила Всемирная организация здравоохранения.

Напомним, Сиб.фм рассказывал, где выдают справки о медотводе от прививки, а также какую прививку от COVID-19 выбрать для ревакцинации: «Спутник Лайт», «Спутник V», «КовиВак» или «ЭпиВакКорона».