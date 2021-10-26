В Государственной Думе считают недопустимым подорожание гречки на 20%

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Информация о возможном подорожании гречки, овсянки и хлопьев на 10–20% с ноября, скорее всего, является манипулятивной, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы (ГД), член парламентского комитета по аграрным вопросам Максим Иванов. Он отметил, что резкое увеличение стоимости указанных товаров является недопустимым. В ином случае политик не исключил «панику и неразбериху», а граждане «кинутся в магазины и сметут всё с полок». Таким образом собеседник прокомментировал публикацию «Коммерсанта» о скором изменении цен на крупы со ссылкой на крупного производителя данной продукции «Роса». В статье говорится, что, например, гречка подорожает из-за проблем с урожаем в Алтайском крае. Мы с вами периодически сталкиваемся с тем, что производители сельскохозяйственных товаров пытаются манипулировать ценами, поднять их, использовать ситуацию в стране для своего обогащения. Это недопустимо. Есть объективные факторы, есть субъективные. Мы столкнулись с этим на примере металлоконструкций и прочего, с неудержимым ростом цен на металл. Сейчас то же самое происходит в сельском хозяйстве, — считает Иванов.

Спикер также обратил внимание на «спекулятивные запросы некоторых производителей сельхозтоваров повыкручивать руки Минсельхозу и правительству» для роста цен.

[Начнётся] ажиотажный спрос, люди кинутся в магазины, думая, что пойдёт повышение цен, и будут сметать всё с полок, опять пойдёт паника и неразбериха. Мы этого допустить не должны. Мы должны ввести госрегулирование на все эти вещи. В среду на комитете мы будем обсуждать этот вопрос и разбираться в причинах, пригласим представителей Минсельхоза, обсудим недопустимость резкого повышения цен. Объективных причин для роста цен я не вижу, —

отметил депутат Госдумы.

Парламентарий подчеркнул, что крупы могут подорожать, но не более, чем на уровень инфляции, но никак не на 20–30%.

Это предмет нашего разговора с Минсельхозом, чтобы цены не только не росли, но и снижались. Мы для этого проводим модернизацию сельского хозяйства, снижаем издержки, техника новая идёт. Да, есть рост стоимости топлива, энергоносителей, удобрений. Мне кажется, это спекулятивная вещь. Будем разбираться, без внимания не оставим, —