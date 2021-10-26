В Кузбассе вакцинированным от COVID-19 дарят путёвки в санаторий

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Кузбассе уже четыре человека получили дорогие подарки за вакцинацию от коронавируса.
В городе Юрга Кемеровской области власти решили поощрить вакцинацию от коронавируса шикарными подарками. Привитые жители могут получить санаторно-курортные путёвки, рассказывает «Сiбдепо» со ссылкой на главу города Алексея Фомина.
Мэр Юрги в своём Instagram рассказал, что уже четверо жителей получили сертификат на санаторно-курортное лечение. Такой подарок предусмотрен в рамках акции по вакцинации от COVID-19 среди граждан старше 60 лет.
Новой обладательницей путёвки стала жительница Кузбасса Тамара Колмогорова – ветеран образовательных и медицинских организаций Юрги.
30 октября в Юрге стартует второй этап акции, рассказал мэр Фомин. Он продлится до 30 декабря 2021 года. Каждый 250-й участник акции получит сертификат на путёвку на одного человека на 10 дней в санаторий Кемеровской области.
Для того чтобы стать участником акции, нужно соблюсти несколько условий. Так, участвовать могут только граждане РФ, которые попадают под категорию 60+. А самое главное – они должны успеть ввести первый компонент вакцины от коронавируса с 30 октября до 30 декабря 2021 года.
При этом акция не распространяется на граждан, которые проходят ревакцинацию.
Напомним, в Новосибирской области введена обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий граждан. По данным оперативного штаба, прививку сделают порядка 270 тысяч человек. За неделю темпы вакцинации от коронавируса увеличились в 3 раза.
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