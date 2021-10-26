В Новосибирске бухгалтеры школы похитили 900 тысяч рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Школьные бухгалтеры пойдут под суд за мошенничество в особо крупном размере; за год женщины, пользуясь своим служебным положением, похитили почти 1 млн рублей.

В Новосибирске пойдут под суд бывшие бухгалтеры одной из школ в Советском районе. По данным следствия, используя служебное положение, они похитили более 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Следователи выяснили, что 39-летняя и 52-летняя бухгалтеры работали в школе Советского района на улице Барьерная. По данным сервиса «Яндекс.Карты», здесь находится школа № 179. В период с ноября 2019 года по август 2020 года бухгалтеры воспользовались своим служебным положением и похитили школьные средства на сумму свыше 900 тысяч рублей.

Известно, что женщины действовали по предварительному сговору. Они злоупотребляли доверием директора школы и заместителей. Похищенными деньгами бухгалтеры распорядились по собственному усмотрению.

В отношении бухгалтеров возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере по предварительному сговору»). 39-летняя женщина полностью признала виду и возместила ущерб в 300 тысяч рублей. 52-летняя бухгалтер признала вину лишь частично, на неё наложен арест на сумму в 417 тысяч рублей.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, обвинительное заключение уже направлено в суд.

Напомним, ранее в Новосибирске бухгалтер перевела несуществующим сотрудникам зарплату на 1 млн рублей.