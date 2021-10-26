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общество

В Новосибирске на подрядчика новой ледовой арены подали иск на 43 миллиона рублей

Фото В Новосибирске на подрядчика новой ледовой арены подали иск на 43 миллиона рублей
Фото В Новосибирске на подрядчика новой ледовой арены подали иск на 43 миллиона рублей

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Государственное учреждение Новосибирской области «Арена» обратилось в суд из-за срыва сроков строительства новой ледовой арены. Учреждение хочет взыскать с подрядчика свыше 43 миллионов рублей.

Ранее власти озвучили информацию о том, что строительство новосибирской ледовой арены идет с отставанием от графика. Отвечает за строительство московское ООО «ЭлинАльфа».

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Арена» заключило контракты на строительство ЛДС с «ЭлинАльфа» на сумму 9,16 млрд рублей. затем подрядчик поднял стоимость работ до 11 млрд. Власти региона объяснили, что это связано с ростом цен на стройматериалы.

Сейчас ГКУ «Арена» подало два иска в суд против «ЭлинАльфа» на сумму более 43 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте арбитражного суда. Заседания должны пройти 22 и 30 ноября.

Ранее «ЭлинАльфа» отвечала за строительство ЛДС в Красноярске к Универсиаде 2019 года. На стройке выявили значительные дефекты, судебные разбирательства с организацией до сих пор не окончены.

Ранее Сиб.фм сообщал, что строительство многофункциональной ледовой арены к МЧМ-2023 в Новосибирске проходит с отставанием от плана.

Подрядчика будут судить за хищение 2,3 млн рублей на стройке ЛДС в Новосибирске.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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