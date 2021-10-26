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В Новосибирске на территории вуза открыли сквер с бомбардировщиком Су-24

Фото В Новосибирске на территории вуза открыли сквер с бомбардировщиком Су-24
Фото В Новосибирске на территории вуза открыли сквер с бомбардировщиком Су-24

Фото пресс-службы НГТУ

В Новосибирске прошло торжественное открытие сквера авиастроителей с истребителем-бомбардировщиком Су-24.

Истребитель-бомбардировщик установили на постаменте перед корпусами НГТУ в Новосибирске. 26 октября на территории вуза прошло торжественное открытие сквера Авиастроителей, на мероприятии присутствовали выпускники и представители завода имени Чкалова, где был изготовлен фронтовой истребитель.

Напомним, истребитель-бомбардировщик Су-24 перевезли на территорию вуза в ночь с 18 на 19 октября прямо по улицам Новосибирска.

«Сам самолёт, его транспортировка и установка на постамент – это уникальный подарок Ассоциации выпускников родному вузу и уникальная операция, также профинансированная нашими выпускниками», – рассказал директор Ассоциации выпускников вуза Валентин Пономарёв.

Длина истребителя составляет около 22 метров, вес – 22 тонны. Бомбардировщик Су-24 – сложный технический объект, в его создании участвовали выпускники НГТУ НЭТИ в разные годы, начиная с 60-х и заканчивая 80-ми годами. Изготавливали их на Чкаловском заводе, за всё время было выпущено 1 400 истребителей.

Напомним, ранее появилось видео перевозки истребителя Су-24 по улицам Новосибирска.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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