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В Новосибирске самосвал провалился в асфальт в Ленинском районе

Фото В Новосибирске самосвал провалился в асфальт в Ленинском районе
Фото В Новосибирске самосвал провалился в асфальт в Ленинском районе

Фото из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

В Новосибирске вновь не выдержал асфальт. На этот раз дорожное покрытие, которое было новым, провалилось под самосвалом, гружённым асфальтовой крошкой. Инцидент произошёл в Ленинском районе.

В ночь на 26 октября возле дома № 40 по улице Вертковской в Ленинском районе Новосибирска под самосвалом Howo провалился асфальт. Информация об этом, а также фото с места инцидента появились в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото В Новосибирске самосвал провалился в асфальт в Ленинском районе 2

Фото В Новосибирске самосвал провалился в асфальт в Ленинском районе 3

В Сибирской генерирующей компании уточнили, что автомобиль, который по иронии судьбы был нагружен асфальтовой крошкой, не повредил теплотрассу. Причиной инцидента мог стать перегруз машины.

Напомним, недавно похожий случай произошёл в Железнодорожном районе. На парковке напротив бизнес-центра «На Фрунзе» в асфальт провалились два легковых авто: кроссовер Nissan Juke и минивэн Toyota Corolla Spacio. В СГК заявили, что дорожное покрытие разрушилось из-за порыва на теплотрассе. В результате коммунальной аварии без тепла остались десятки домов и три больницы.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

дороги
Новосибирск
асфальт
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