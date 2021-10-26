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В Новосибирске ввели QR-коды при посещении театров и кино с 30 октября

Фото В Новосибирске ввели QR-коды при посещении театров и кино с 30 октября
Фото В Новосибирске ввели QR-коды при посещении театров и кино с 30 октября

Фото Густаво Зырянова

Первый замгубернатора Новосибирской области Юрий Петухов на брифинге в правительстве 26 октября объявил о новых ограничениях по COVID-19, которые в регионе введут в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. По его словам, впускать в театры и кино уже с конца текущего месяца начнут только по QR-кодам.

Во вторник, 26 октября, в правительстве Новосибирской области прошёл брифинг о дополнительных мерах противодействия коронавирусной инфекции. Первый замгубернатора Юрий Петухов заявил, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года учреждения культуры и спорта будут работать по новому режиму.

Если количество посетителей того или иного мероприятия превышает 100 человек, допуск на него будет осуществляться по QR-коду. Вместо него допустимо предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19 на любом носителе, отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, действительный 72 часа, или медицинскую справку, подтверждающую, что прививаться противопоказано. Однако вместе с последней придётся также предъявить отрицательный результат ПЦР, чтобы доказать свою безопасность для окружающих.

Петухов отметил, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки меры могут быть скорректированы. В настоящее время главная задача — активизировать ход вакцинации.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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