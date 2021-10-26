Вандалы разгромили кладбище в селе под Новосибирском

Кадр из видео ОТС

Местные жители в селе под Новосибирском дежурят у кладбища после того, как неизвестные сломали памятники погибших, вырвали их из земли и исчиркали.

Кладбище рядом с селом Новокаменка в Новосибирской области пострадало от рук вандалов. Они вырвали из земли половину надгробных камней и надругались над захоронениями. Об этом рассказали местные жители телеканалу ОТС.

«Все памятники исчирканы, брату сломали памятник. А потом ещё через четыре дня приходим: всё свёрнуто, всё буквально. Кому вот мешало? Сорок лет как бабушку похоронили – сломали крест», – рассказала одна из местных жительниц Ольга Скобара.

За расследование взялась полиция, на место приезжали криминалисты. Они зафиксировали отпечатки пальцев вандалов и биоматериал. По предварительным данным, виновниками могут быть подростки.

Местные жители сейчас ждут окончания экспертизы и периодически звонят в полицию. Они переживают, что подобное снова может произойти, поэтому по утрам и вечерам дежурят у кладбища.

Устроившим погром на кладбище грозит до трёх лет исправительных работ.

Напомним, ранее в посёлке Новосибирской области рабочие разгромили кладбище. Местные жители рассказали, что они сломали памятники, разобрали оградки, раздавили и затоптали могилы.