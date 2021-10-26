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«Врачи полчаса бились за его жизнь»: почему в Новосибирске скончался 44-летний хоккеист Константин Гнездилов

Фото «Врачи полчаса бились за его жизнь»: почему в Новосибирске скончался 44-летний хоккеист Константин Гнездилов
Фото «Врачи полчаса бились за его жизнь»: почему в Новосибирске скончался 44-летний хоккеист Константин Гнездилов

Фото с сайта СХЛ, из группы "СХЛ" в соцсети "ВКонтакте"

Житель Новосибирска 44-летний Константин Гнездилов – игрок любительской хоккейной мог скончаться из-за продолжительных физических нагрузок. Журналисты Сиб.фм поговорили со спортивным врачом и выяснили, что угрожает спортсменам среднего возраста.

24 октября в раздевалке на стадионе СКА в Октябрьском районе Новосибирска скончался игрок Сибирской хоккейной лиги (СХЛ) 44-летний Константин Гнездилов. Точную причину смерти еще предстоит установить экспертам, но предварительные выводы, основываясь на практике, спортивные медики делают уже сейчас.

Смерть в раздевалке

Трагедия разыгралась в середине дня в воскресенье. После упорного противостояния двух любительских команд «Легион-2» и «Гвардия Сибири», которое завершилось ничейным счетом 4:4 игроки разбрелись по раздевалкам. Константину Гнездилову, одному из самых возрастных игроков «Легиона» стало плохо. Партнеры по команде позвали дежурившего на игре медика. Женщина-врач поняла, что без скорой помощи здесь не обойтись.

Фото «Врачи полчаса бились за его жизнь»: почему в Новосибирске скончался 44-летний хоккеист Константин Гнездилов 2

По словам журналистов НГС, разбиравшихся в ситуации, на экстренный номер 112 поступало два звонка – сначала в 16:09, затем ещё один семь минут спустя. Медикам заявили, что состояние Гнездилова ухудшилось.

«Врачи скорой бились за него, проводили реанимацию в течении получаса. Они молодцы, но не получилось у них завести моего мужа», — написала в соцсетях супруга хоккеиста-любителя Наталья Гнездилова.

44-летний спортсмен, который, по словам знакомых, отдавал всего себя увлечению, скончался.

Версии

Спустя сутки на инцидент отреагировал Следственный комитет. В ведомстве подчеркнули, что 24 октября им поступила информация о смерти человека на стадионе СКА в Октябрьском районе Новосибирска.

«По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Обычно в таких случаях следователи проверяют условия проведения спортивных соревнований, обеспечены ли участники полной медицинской помощью в случае необходимости и как отлажен допуск игроков на соревнованиях по медицинским показателям. Журналисты Сиб.фм связались с пресс-секретарем СХЛ Кириллом Чепелевым.

Фото «Врачи полчаса бились за его жизнь»: почему в Новосибирске скончался 44-летний хоккеист Константин Гнездилов 3

«На каждой игре нашего чемпионата дежурит врач. Несмотря на то, что игроку стало плохо после игры, врач оказывал помощь вплоть до приезда скорой помощи. Обязательное условие участия в чемпионате – справка о пройденном медосмотре», — пояснил Чепелев.

По результатам проведенной проверки правоохранители примут решение, возбуждать уголовное дело или нет. Не последнюю роль сыграет причина смерти, которую в настоящее время выясняют эксперты.

О смерти Гнездилова после игры сообщили представители СХЛ в официальном сообществе в соцсети «Вконтакте». Новость подхватили местные и федеральные СМИ. Пользователи, обсуждая трагедию, выдвинули несколько версий о том, что могло послужить причиной смерти. Прозвучало предположение, что трагедию могла спровоцировать вакцинация от коронавируса, поскольку после прививки сгущается кровь и риск образования тромбов повышается. Супруга Гнездилова заявила, что её муж от коронавируса не прививался. Самое популярная версия – проблемы с сердцем.

Играть как в последний раз

Любительский спорт бывает гораздо более зрелищным по сравнению с профессиональным, заявил в беседе с Сиб.фм хоккеист-любитель Игорь Максимов. По его словам, мужчин, всем сердцем любящих игру, захватывает такой азарт, что на возможное недомогание никто не обращает внимание.

Фото «Врачи полчаса бились за его жизнь»: почему в Новосибирске скончался 44-летний хоккеист Константин Гнездилов 4

«Выкладываются как в последний раз», — пояснил он.

При этом, по словам Максимова, некоторые лиги не требуют медосмотра вообще, а другие принимают любую справку, которую можно получить «чисто формально» — без тщательного исследования состояния здоровья.

Константин Гнездилов в сезоне 2021/22 регулярного чемпионата СХЛ провёл 6 матчей. Он играл на позиции защитника. Игровая статистика гласит, что в нападение Гнездилов выходил редко – у него нет голов, голевых передач, а за шесть матчей он сделал всего 3 броска по воротам. При этом хоккеист не чурался активного противоборства с соперниками – за 6 игр он получил 6 минут штрафного времени.

Комментарий спортврача

Спортсменам в возрасте за 40 необходимо чутко прислушиваться к сигналам, которые подаёт тело, заявил журналисту Сиб.фм спортивный врач Анатолий Сумин. Ресурсы организма, по его словам, быстрее истощаются, поэтому возникает риск перетренированности, а это в свою очередь негативно влияет на сердечно-сосудистую и нервные системы.

Фото «Врачи полчаса бились за его жизнь»: почему в Новосибирске скончался 44-летний хоккеист Константин Гнездилов 5

«Хоккей – взрывной вид спорта. Хоть спортсмены в течение игры часто меняются, скачкообразные нагрузки для сорокалетнего спортсмена могут пагубно сказаться на самочувствии. При этом существует эффект накопленной усталости: угнетается функция надпочечников, снижается активность дыхательных ферментов, накапливаются недоокисленные продукты обмена веществ, снижается резервная щелочность», — отметил специалист.

Увлеченный спортсмен далеко не сразу может понять, что пора снизить нагрузки на организм. Очевидные симптомы перетренированности могут проявиться через несколько месяцев: основные признаки –это постоянная сонливость с резкими эпизодами бессонницы, эмоциональная неустойчивость, приступы агрессии, усталость, одышка. Перетренированность, наложенная на имеющиеся проблемы, например, с сердцем, может привести к летальному исходу резюмировал Сумин.

Прощание с Константином Гнездиловым пройдёт 27 октября на территории новосибирского крематория.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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