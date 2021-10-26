«Врачи полчаса бились за его жизнь»: почему в Новосибирске скончался 44-летний хоккеист Константин Гнездилов

Фото с сайта СХЛ, из группы "СХЛ" в соцсети "ВКонтакте"

Житель Новосибирска 44-летний Константин Гнездилов – игрок любительской хоккейной мог скончаться из-за продолжительных физических нагрузок. Журналисты Сиб.фм поговорили со спортивным врачом и выяснили, что угрожает спортсменам среднего возраста.

24 октября в раздевалке на стадионе СКА в Октябрьском районе Новосибирска скончался игрок Сибирской хоккейной лиги (СХЛ) 44-летний Константин Гнездилов. Точную причину смерти еще предстоит установить экспертам, но предварительные выводы, основываясь на практике, спортивные медики делают уже сейчас.

Смерть в раздевалке

Трагедия разыгралась в середине дня в воскресенье. После упорного противостояния двух любительских команд «Легион-2» и «Гвардия Сибири», которое завершилось ничейным счетом 4:4 игроки разбрелись по раздевалкам. Константину Гнездилову, одному из самых возрастных игроков «Легиона» стало плохо. Партнеры по команде позвали дежурившего на игре медика. Женщина-врач поняла, что без скорой помощи здесь не обойтись.

По словам журналистов НГС, разбиравшихся в ситуации, на экстренный номер 112 поступало два звонка – сначала в 16:09, затем ещё один семь минут спустя. Медикам заявили, что состояние Гнездилова ухудшилось.

«Врачи скорой бились за него, проводили реанимацию в течении получаса. Они молодцы, но не получилось у них завести моего мужа», — написала в соцсетях супруга хоккеиста-любителя Наталья Гнездилова.

44-летний спортсмен, который, по словам знакомых, отдавал всего себя увлечению, скончался.

Версии

Спустя сутки на инцидент отреагировал Следственный комитет. В ведомстве подчеркнули, что 24 октября им поступила информация о смерти человека на стадионе СКА в Октябрьском районе Новосибирска.

«По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Обычно в таких случаях следователи проверяют условия проведения спортивных соревнований, обеспечены ли участники полной медицинской помощью в случае необходимости и как отлажен допуск игроков на соревнованиях по медицинским показателям. Журналисты Сиб.фм связались с пресс-секретарем СХЛ Кириллом Чепелевым.

«На каждой игре нашего чемпионата дежурит врач. Несмотря на то, что игроку стало плохо после игры, врач оказывал помощь вплоть до приезда скорой помощи. Обязательное условие участия в чемпионате – справка о пройденном медосмотре», — пояснил Чепелев.

По результатам проведенной проверки правоохранители примут решение, возбуждать уголовное дело или нет. Не последнюю роль сыграет причина смерти, которую в настоящее время выясняют эксперты.

О смерти Гнездилова после игры сообщили представители СХЛ в официальном сообществе в соцсети «Вконтакте». Новость подхватили местные и федеральные СМИ. Пользователи, обсуждая трагедию, выдвинули несколько версий о том, что могло послужить причиной смерти. Прозвучало предположение, что трагедию могла спровоцировать вакцинация от коронавируса, поскольку после прививки сгущается кровь и риск образования тромбов повышается. Супруга Гнездилова заявила, что её муж от коронавируса не прививался. Самое популярная версия – проблемы с сердцем.

Играть как в последний раз

Любительский спорт бывает гораздо более зрелищным по сравнению с профессиональным, заявил в беседе с Сиб.фм хоккеист-любитель Игорь Максимов. По его словам, мужчин, всем сердцем любящих игру, захватывает такой азарт, что на возможное недомогание никто не обращает внимание.

«Выкладываются как в последний раз», — пояснил он.

При этом, по словам Максимова, некоторые лиги не требуют медосмотра вообще, а другие принимают любую справку, которую можно получить «чисто формально» — без тщательного исследования состояния здоровья.

Константин Гнездилов в сезоне 2021/22 регулярного чемпионата СХЛ провёл 6 матчей. Он играл на позиции защитника. Игровая статистика гласит, что в нападение Гнездилов выходил редко – у него нет голов, голевых передач, а за шесть матчей он сделал всего 3 броска по воротам. При этом хоккеист не чурался активного противоборства с соперниками – за 6 игр он получил 6 минут штрафного времени.

Комментарий спортврача

Спортсменам в возрасте за 40 необходимо чутко прислушиваться к сигналам, которые подаёт тело, заявил журналисту Сиб.фм спортивный врач Анатолий Сумин. Ресурсы организма, по его словам, быстрее истощаются, поэтому возникает риск перетренированности, а это в свою очередь негативно влияет на сердечно-сосудистую и нервные системы.

«Хоккей – взрывной вид спорта. Хоть спортсмены в течение игры часто меняются, скачкообразные нагрузки для сорокалетнего спортсмена могут пагубно сказаться на самочувствии. При этом существует эффект накопленной усталости: угнетается функция надпочечников, снижается активность дыхательных ферментов, накапливаются недоокисленные продукты обмена веществ, снижается резервная щелочность», — отметил специалист.

Увлеченный спортсмен далеко не сразу может понять, что пора снизить нагрузки на организм. Очевидные симптомы перетренированности могут проявиться через несколько месяцев: основные признаки –это постоянная сонливость с резкими эпизодами бессонницы, эмоциональная неустойчивость, приступы агрессии, усталость, одышка. Перетренированность, наложенная на имеющиеся проблемы, например, с сердцем, может привести к летальному исходу резюмировал Сумин.

Прощание с Константином Гнездиловым пройдёт 27 октября на территории новосибирского крематория.