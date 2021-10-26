ВТБ и ДОМ.РФ выступают за модернизацию региональной господдержки ипотеки

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Для модернизации рынка жилья в России и более адресной помощи льготным категориям населения ВТБ и ДОМ.РФ выступили с инициативой направить господдержку на развитие региональных ипотечных программ.

Софинансирование федерального центра обеспечит максимально приемлемый уровень ставок, а регионы окажут социальную поддержку большему числу жителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

ВТБ и ДОМ.РФ в этом году договорились создать универсальную региональную программу ипотеки с акцентом на социальные категории заёмщиков. В начале 2022 г. она впервые будет запущена в Архангельске и в дальнейшем масштабирована на другие регионы. Программа объединит все преимущества федеральных и региональных проектов, будет доступна клиентам в режиме «одного окна» и при этом обеспечит адресность поддержки социальных групп населения.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, пилотный проект будет реализован с января 2022 года для жителей Архангельской области. Ставка по кредиту для льготных категорий населения составит 6 %, а для молодых семей – 2 %. Программа открыта для участия всех заинтересованных банков-кредиторов.

Механизм программы предполагает субсидирование ставки со стороны местного бюджета, однако в ВТБ и ДОМ.РФ уверены, что для полномасштабной реализации проекта необходимо софинансирование со стороны государства.

«Мы анонсировали первую региональную программу для льготных категорий населения месяц назад, и за это время получили предложение ещё от десятка других регионов для подключения к ней. Нет сомнений, что она будет пользоваться спросом и сможет помочь десяткам тысяч российских семей для улучшения жилищных условий. Мы уверены, что её потенциал – ещё выше, однако не у всех регионов объективно есть возможность в полном объёме поддерживать строительный сектор своими силами, и темпы его роста там пока недостаточны. На наш взгляд, дополнительная поддержка региональной программы со стороны государства значительно расширит потенциальное число её участников и усилит адресность господдержки. Софинансирование со стороны федерального и регионального центров обеспечит для льготных категорий заёмщиков и молодых семей максимально приемлемый уровень ставок и обеспечит их комфортным и доступным жильём», – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе выступления в Государственной думе РФ в понедельник, 25 октября.

«Реализация универсальных ипотечных программ в регионах с участием ДОМ.РФ в качестве единого оператора и при поддержке ведущих российских банков обеспечит эффективность и адресность оказываемых мер господдержки. В результате синергии действующих федеральных и региональных жилищных программ граждане смогут снизить кредитную нагрузку, то есть жильё станет более доступным», – прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.