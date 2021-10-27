1000 кислородных концентраторов поступили в Новосибирскую область

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Крупнейшая с начала пандемии партия кислородных концентраторов поступила накануне в регион. Оборудование для инфекционных госпиталей приобретено министерством здравоохранения региона на средства областного бюджета.

Данная партия – резерв на случай ухудшения эпидемической ситуации. Предшествующую крупную партию кислородных концентраторов в количестве 300 приборов регион закупил летом текущего года. В 2020 году – 827 концентраторов.

Министерство здравоохранения Новосибирской области держат на особом контроле обеспечение кислородом инфекционных госпиталей. В больницах, где развернуты госпитали, с начала пандемии оборудовали дополнительно 1 001 стационарную точку подключения кислорода. Всего в стационарах региона, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию и установленным диагнозом, возможностью централизованного снабжения кислородом обеспечены уже 2 052 койки. В настоящее время работы по монтажу газификаторов и дополнительных кислородных точек ведутся в пяти медицинских учреждениях Новосибирской области, до конца 2021 года к системе подачи кислорода будут подключены еще 222 койки.