Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

1000 кислородных концентраторов поступили в Новосибирскую область

Фото 1000 кислородных концентраторов поступили в Новосибирскую область
Фото 1000 кислородных концентраторов поступили в Новосибирскую область

Фото nso.ru

Крупнейшая с начала пандемии партия кислородных концентраторов поступила накануне в регион. Оборудование для инфекционных госпиталей приобретено министерством здравоохранения региона на средства областного бюджета.

Данная партия – резерв на случай ухудшения эпидемической ситуации. Предшествующую крупную партию кислородных концентраторов в количестве 300 приборов регион закупил летом текущего года. В 2020 году – 827 концентраторов.

Министерство здравоохранения Новосибирской области держат на особом контроле обеспечение кислородом инфекционных госпиталей. В больницах, где развернуты госпитали, с начала пандемии оборудовали дополнительно 1 001 стационарную точку подключения кислорода. Всего в стационарах региона, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию и установленным диагнозом, возможностью централизованного снабжения кислородом обеспечены уже 2 052 койки. В настоящее время работы по монтажу газификаторов и дополнительных кислородных точек ведутся в пяти медицинских учреждениях Новосибирской области, до конца 2021 года к системе подачи кислорода будут подключены еще 222 койки.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

Правительство Новосибирской области
Минздрав
коронавирус
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22664
Появились подробности гибели мужчины и женщины у высотки на Челюскинцев в Новосибирске
15696
Появилось видео падения пары из окна элитного дома на Челюскинцев в Новосибирске
9044
Локдаун в Новосибирске: какие ограничения ждут жителей в ноябре 2021 года
8949
Инфекционист Поздняков объяснил рост заболеваемости COVID-19 среди детей
8669
Новосибирец получил 13 лет колонии за убийство случайного прохожего
8051
Путин ввёл новые коронавирусные ограничения
7301
Вкусовые сосочки и сосна в подарок – вспоминаем самые скандальные рекламы в Новосибирске