В Новосибирске задержан 31-летний мужчина за изнасилование 12-летней дочери

Фото СУ СКР по Новосибирской области

Новосибирские следователи завели уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в насилии над 12-летней девочкой.

31-летний житель Кировского района задержан в Новосибирске по подозрению в насилии над 12-летней девочкой. Преступление в отношении несовершеннолетней продолжалось с июня по сентября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«С июня по сентябрь 2021 года фигурант по делу, находясь в квартире в Кировском районе города Новосибирска, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки», – сообщили в ведомстве.

Сейчас 31-летний фигурант задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Сейчас силовики решают вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

«Принимаются меры, направленные на установление причин и условий, способствовавших совершению преступления, а также на их устранение», – добавили в Следкоме.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что подозреваемый был задержан 25 октября сотрудниками уголовного розыска по месту проживания.

Напомним, 16 октября в Новосибирске был задержан подозреваемый в изнасиловании 21-летней девушки в Кировском районе.