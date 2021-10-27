Что будет с бизнесом из-за новых антиковидных каникул: в пресс-центре «Сиб.фм» пройдет экстренный круглый стол

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Экстренный круглый стол по проблемам бизнеса в условиях антиковидных ограничений состоится 27 октября в пресс-центре медиахолдинга «Сиб.фм».
Напомним, 20 октября Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях для прекращения распространения коронавирусной инфекции. Нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы установлены с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно. Кроме того, региональные власти могут продлить режим на неопределённый срок, вводятся меры поддержки для предпринимателей и система QR-кодов.
Участники круглого стола, в числе которых представители компаний «Авито», «Техно-Универсал», «Атланта-Сервис», ООО «СибПромИнструмент», лабораторной службы «Хеликс», «Fedotov Studio» обсудят следующие вопросы:
Модератор встречи Сергей Дьячков.
При информационной поддержке Союза «Торгово-промышленная палата Новосибирской области».
Онлайн-трансляция круглого стола доступна здесь.
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