Что будет с бизнесом из-за новых антиковидных каникул: в пресс-центре «Сиб.фм» пройдет экстренный круглый стол

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Экстренный круглый стол по проблемам бизнеса в условиях антиковидных ограничений состоится 27 октября в пресс-центре медиахолдинга «Сиб.фм».

Напомним, 20 октября Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях для прекращения распространения коронавирусной инфекции. Нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы установлены с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно. Кроме того, региональные власти могут продлить режим на неопределённый срок, вводятся меры поддержки для предпринимателей и система QR-кодов.

Участники круглого стола, в числе которых представители компаний «Авито», «Техно-Универсал», «Атланта-Сервис», ООО «СибПромИнструмент», лабораторной службы «Хеликс», «Fedotov Studio» обсудят следующие вопросы:

Какие убытки понесут предприниматели из-за новых антиковидных мер;

Сотрудники на удалёнке: эффективность, необходимость, обыденность;

Поддержка бизнеса от государства: ожидание и реальность;

QR-коды: удавка для малого и среднего бизнеса;

Альтернативные варианты: видят ли коммерсанты иной выход и помогут ли введённые меры;

Статистика заболевших сотрудников: ведут ли собственники такую статистику, и отражает ли она реальную ситуацию;

Сокращение штата: увольнения, сокращение заработной платы и компенсации;

Способствует ли пандемия эволюции бизнеса: реформация и модернизация, всё ли так плохо на самом деле;

Какие современные технологии помогают решить задачи владельцев предприятий в условиях COVID-19;

Антикризисные меры: чего ожидают компании и к чему готовятся.

Модератор встречи Сергей Дьячков.

При информационной поддержке Союза «Торгово-промышленная палата Новосибирской области».

Онлайн-трансляция круглого стола доступна здесь.