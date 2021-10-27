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Что будет с бизнесом из-за новых антиковидных каникул: в пресс-центре «Сиб.фм» пройдет экстренный круглый стол

Фото Что будет с бизнесом из-за новых антиковидных каникул: в пресс-центре «Сиб.фм» пройдет экстренный круглый стол
Фото Что будет с бизнесом из-за новых антиковидных каникул: в пресс-центре «Сиб.фм» пройдет экстренный круглый стол

Фото pixabay.com

Экстренный круглый стол по проблемам бизнеса в условиях антиковидных ограничений состоится 27 октября в пресс-центре медиахолдинга «Сиб.фм».

Напомним, 20 октября Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях для прекращения распространения коронавирусной инфекции. Нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы установлены с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно. Кроме того, региональные власти могут продлить режим на неопределённый срок, вводятся меры поддержки для предпринимателей и система QR-кодов.

Участники круглого стола, в числе которых представители компаний «Авито», «Техно-Универсал», «Атланта-Сервис», ООО «СибПромИнструмент», лабораторной службы «Хеликс», «Fedotov Studio» обсудят следующие вопросы:

  • Какие убытки понесут предприниматели из-за новых антиковидных мер;
  • Сотрудники на удалёнке: эффективность, необходимость, обыденность;
  • Поддержка бизнеса от государства: ожидание и реальность;
  • QR-коды: удавка для малого и среднего бизнеса;
  • Альтернативные варианты: видят ли коммерсанты иной выход и помогут ли введённые меры;
  • Статистика заболевших сотрудников: ведут ли собственники такую статистику, и отражает ли она реальную ситуацию;
  • Сокращение штата: увольнения, сокращение заработной платы и компенсации;
  • Способствует ли пандемия эволюции бизнеса: реформация и модернизация, всё ли так плохо на самом деле;
  • Какие современные технологии помогают решить задачи владельцев предприятий в условиях COVID-19;
  • Антикризисные меры: чего ожидают компании и к чему готовятся.

Модератор встречи Сергей Дьячков.

При информационной поддержке Союза «Торгово-промышленная палата Новосибирской области».

Онлайн-трансляция круглого стола доступна здесь.

 

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Автор:
Ольга Павлова
журналист

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Теги

коронавирус
режим ограничений
Круглый стол Сиб.фм
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