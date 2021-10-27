День Праскевы Трепальницы 2021: история праздника и приметы для беременных на 27 октября

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27 октября 2021 года православная церковь чтит память святой Параскевы Сербской. В народе этот праздник именовали Параскева Грязниха, которое появилось из-за осенней грязи и непогоды. Иногда его называют Порошихой или Трепальницей, так как в это время начинали трепать лен. Также 27 октября именины отмечают женщины с именем Прасковья.

Преподобная Параскева родилась в богатой семье в селении Епиат (Сербия). Родители часто посещали церковь, исполняли все заповеди и раздавали милостыню нищим и обездоленным. Параскева тоже любила посещать храм. На одной из Божественных Литургий она услышала слова Евангельские о том, что каждый может последовать за Господом Богом, если захочет. Они настолько запомнились Параскеве, что девушка решила жить так, как учит Иисус. После смерти родителей она вместе с братом покинула дом и отправилась в Царьград (Константинополь), где поклонилась святыням. Затем устремилась в Иорданскую пустыню, где и прожила до глубокой старости. А однажды ночью во время молитвы к ней явился Ангел и повелел вернуться домой. Там через два года она и умерла.

Традиционно в этот святой день нельзя стирать и прясть пряжу, а можно только шить, мять и трепать лен. Если праздник выпадает на пятницу, то в этот день лучше много не смеяться. Согласно поверью, тогда в старости придется много слез лить. После молитвы женщины традиционно наряжаются в свои лучшие одежды и выходят на прогулку, чтобы показать тем самым свое умение в рукоделии.

Святая Параскева считается покровительницей женщин, которые ожидают рождение ребёнка. Беременные девушки верили в примету, что если расчесать волосы в пятницу, то когда придет время рожать, святая не поможет.

А погодные приметы говорят о том, что если в этот день грязи пуще прежнего (копыто лошади полностью погружается в грязь), то выпавший снег не растает, а зима наступит через 4 недели.

Напомним, 26 октября был праздник памяти Иверской иконы Божией Матери. О чём молились в день ангела Блаженной Параскевы и какие запреты существовали в день ангела.